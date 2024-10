A- A+

Final Brasil x Argentina: veja campanhas e saiba onde assistir à final da Copa do Mundo de Futsal Duelo acontece neste domingo (06), às 12h, no Uzbequistão

A final dos sonhos. Neste domingo (06), a partir das 12h, Brasil e Argentina disputam a finalíssima da Copa do Mundo de Futsal, na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão. Essa é a primeira vez que o Superclássico das Américas decide o torneio e a expectativa é de muito equilíbrio em quadra.

Os rivais sul-americanos chegam nesta decisão com campanhas muito parecidas. Ambos estão invictos na Copa e houve momentos que sobraram e em outros, tiveram um pouco mais de dificuldade.

Marcel, autor de dez gols na Copa do Mundo de Futsal, é o artilheiro isolado da competição

Na busca do hexa

Pentacampeão, o Brasil chega na final com a melhor campanha até aqui, tendo o melhor ataque e a melhor defesa. Em seis partidas, na qual venceu todas, a Seleção marcou 38 gols e sofreu apenas cinco.

A primeira fase brasileira foi avassaladora no Grupo B, não tomando conhecimento dos adversários. A trajetória continuou da mesma forma nas oitavas, goleando a Costa Rica por 5 x 0, e uma quartas de final, onde o time de Marquinhos Xavier venceu com autoridade o Marrocos por 3 x 1.

Mas o ritmo frequente de jogos cobrou o preço e a equipe, que já chegou no Uzbequistão com Marcênio e Ferrão longe do ideal físico, ainda viu o pivô Pito, melhor do mundo, lesionar-se e ficar de fora das semis contra a Ucrânia.

Sentindo o peso de não contar com atletas fundamentais em seu mais alto nível, a Seleção encontrou dificuldades contra uma Ucrânia muito combativa e disciplinada. Graças a Dyego, capitão do time, que pôs o jogo de baixo do braço, a virada por 3 x 2 foi possível, encerrando o jejum de 12 anos sem chegar na decisão.

Hermanos

A Argentina também teve uma campanha sólida e chega na final com 100% de aproveitamento. Nos seis confrontos, os argentinos marcaram 29 gols e tomaram dez.

O time comandado por Matías Lucuix está acostumado a figurar entre os principais do mundo. Os hermanos estão na terceira final consecutiva de Copa do Mundo, com um título em 2016 e o vice em 2021.

Aliás, Brasil e Argentina possuem um retrospecto recente de embates históricos. Em 2012, sofrendo com uma paralisia facial, Falcão comandou a virada por 3 x 2, nas quartas. Mas em 2021, foram eles que levaram a melhor na semi, com um placar de 2 x 1.

O último grande duelo foi neste ano. Em Luque, no Paraguai, a Seleção sagrou-se campeã da Copa América em nova disputa contra a Argentina, 2 x 0, gols de Pito e Rafa. Sobre esse retrospecto, Marquinhos falou do quão imprevisível pode ser o jogo.

“Duas equipes que se conhecem muito, que se enfrentam com muita frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido", afirmou Xavier, ressaltando o equilíbrio entre as duas potências.

Brasil x Argentina - saiba onde assistir

Transmissão: Globo/Sportv/CazéTV

Horário: 12h

Local: Humo Arena (Tashkent/Uzbequistão)

Data: 06/10

