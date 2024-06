Brasil x Canadá: disputa direta por vaga na fase final; confira horário e transmissão

A- A+

Brasil x Canadá será um 'jogo de seis pontos'. Nesta sexta-feira (21), a Seleção Masculina, quarta colocada, enfrenta a seleção canadense, quinta colocada, a partir das 4h, em Manila, nas Filipinas. O confronto pode confirmar uma vaga para o Brasil na fase final da Liga das Nações de Vôlei.

Brasil causa preocupação

Esse comportamento pôde ser visto na derrota brasileira para os Estados Unidos, nesta quinta-feira (20), por 3 sets a 2. As principais críticas do trabalho inicial de Bernardinho no comando técnico da Seleção Masculina de Vôlei é a falta de consistência. Por vezes, a equipe oscila bastante, às vezes dentro do próprio jogo.

Ainda assim, a Seleção atuou bem por alguns momentos, com destaque para as atuações do oposto Alan - 26 pontos - e do ponteiro Lukas Bergmann - 19 pontos. No clássico contra os americanos, Bernardinho rodou o time, colocando Darlan, Lucão e Leal no banco.

Brasil x Canadá: grande desafio à vista

Nesta etapa das Filipinas, o Canadá venceu as duas partidas realizadas até aqui. Vencendo o Japão por 3 sets a 2 e a Alemanha por 3 a 0. Esse momento dos canadenses liga o alarme do técnico Bernardinho.

"Amanhã a gente joga contra o time que, na minha opinião, está na melhor forma da competição neste momento, com a confiança alta. O nosso time vai mudar de novo porque não dá para você jogar dois jogos em menos de 24 horas com a mesma formação. Mas amanhã é uma decisão para a gente e vamos fazer nosso melhor", disse o treiandor.

Brasil x Canadá - onde assistir?

Transmissão: Sportv 2

Data: 21/06

Horário: 4h

Local: Manila/Filipinas

