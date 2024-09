Brasil x Croácia: saiba onde assistir e veja possibilidades de classificação

A- A+

Brasil x Croácia dá sequência na caminhada em busca pelo hexa da Copa do Mundo de Futsal. Após estrear com tranquilidade, a Seleção enfrenta os croatas, nesta terça-feira (17), em confronto válido pela 2ª rodada do Grupo B. O jogo diante dos europeus acontece a partir das 12h, em Bucara, no Uzbequistão.

Equipe que chegou como uma das grandes favoritas, a Seleção Brasileira fez prevalecer o favoritismo diante de Cuba na primeira rodada e construiu uma vitória tranquila por 10 x 0. Os grandes destaques individuais foram Marcel e Marlon, que marcaram três gols cada.

Marlon, camisa 4, e Marcel, camisa 6, responsáveis por seis dos dez gols brasileiros na estreia - Leto Ribas/CBF

Agora o desafio será diante da Croácia, que apesar de parecer a segunda força do grupo, foi surpreendida pela Tailândia e perdeu por 2 x 1. Caso o Brasil volte a vencer, já conquista uma vaga na fase eliminatória.

“O foco é na nossa classificação e no caminho teremos uma seleção ferida com a derrota na estreia. Acredito num jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas que teremos combustível para gastar na segunda etapa e encontrar nosso bom desempenho”, afirma o treinador Marquinhos Xavier.

Marca centenária

O duelo diante dos croatas definirá uma marca especial para o treinador Marquinhos Xavier, que chega ao 100º jogo pela Seleção. No comando desde 2017, o técnico tem 83 vitórias, oito empates e apenas oito derrotas dirigindo o Brasil.

“Os números impactam no primeiro momento, mas no segundo momento eles têm um propósito que eu acho que é o mais importante: o desempenho da equipe”, afirmou.

Outros destaques

Além do Brasil, outras equipes também souberam confirmar a posição de favoritismo na primeira rodada que acabou ontem (16). Atuais campeões, Portugal goleou o Panamá por 10 x 1. Seleção tradicional na modalidade, o Irã bateu a Venezuela com facilidades por 7 x 1. Também pelo mesmo placar, a Argentina, campeã em 2016, goleou a Ucrânia.

Brasil x Croácia - onde assistir?

Transmissão: Sportv, Globoplay e CazéTV

Horário: 12h

Data: 17/09

Local: Bucara Sports Complex (Bucara, Uzbequistão)



