Brasil x Filipinas: saiba onde assistir ao duelo por uma vaga na final do Pré-Olímpico

Brasil x Filipinas é um jogo de vida ou morte no Pré-Olímpico de Basquete. Neste sábado (06), a partir das 9h30, em Riga, na Letônia, a Seleção Brasileira Masculina de Basquete precisa vencer a semifinal para seguir sonhando com uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Brasil inconstante

Apenas o campeão avança à fase de grupos das Olimpíadas. Mas até agora o Brasil não deu motivos para o torcedor se vê tranquilo com isso. O país avançou com uma vitória contra Montenegro e uma derrota para Camarões.

Nas duas partidas, o Brasil oscilou para o bem e para o mal. Em ambos confrontos, o time comandado por Petrovic não iniciou bem os jogos e foi para o intervalo na desvantagem - seis pontos contra os montenegrinos e 17 contra os camaroneses.

Pelo lado bom, a seleção soube reagir nas partidas. Contra Montenegro, a reação se deu ainda no segundo quarto e deu para buscar a vitória. Mas contra Camarões não foi o suficiente e a equipe verde e amarela não conseguiu a virada, evitando somente a eliminação precoce.

Para não sofrer tanto na próxima partida, o ala Gui Santos acredita que o Brasil precisa elevar o nível de intensidade. "Precisamos de intensidade os 40 minutos. Ganhar na defesa e no ataque. Se for para resolver o jogo no começo, que já faça. Se for para lutar ponto a ponto, que a gente faça também. Estaremos prontos para esse jogo", disse o camisa 11.

Filipinas surpreendente

Uma das maiores surpresas do Pré-Olímpico até agora, Filipinas surpreendeu ao vencer a Letônia dentro da casa dos adversários. A equipe asiática chamou muita atenção pela qualidade dos arremessos dos três pontos e da velocidade do jogo.

The Philippines rallied from 20 points down to historically qualify for the #FIBAOQT semi-finals, despite a narrow loss to Georgia.



Enjoy these extended highlights and visit Courtside1891 for live streams and more!



https://t.co/7XnyzSmcc1

https://t.co/ranzibgpnf pic.twitter.com/H50LV59pa5 — FIBA (@FIBA) July 5, 2024

Apesar da derrota para Geórgia na segunda rodada, o sentimento entre a seleção filipina é bastante positivo e o técnico Petrovic destacou as forças do adversário.

"Filipinas já mostrou nos dois primeiros jogos do Pré-Olímpico a qualidade que vem jogando. É um time muito diferente de Camarões, com outras características, três externos que vem atuando muito bem. Brownlee, para mim, ao lado de Doncic, teve as melhores atuações dos Pré-Olímpicos até aqui. Mas estaremos preparados para esse jogo e para conseguir nosso objetivo", analisou o treinador do Brasil.

Além do duelo entre Brasil x Filipinas, a outra semifinal será disputada entre Letônia x Camarões às 13h. Os vencedores fazem a decisão e a disputa por uma vaga nas Olimpíadas no domingo (07), às 13h.

Brasil x Filipinas - sabe onde assistir?

Transmissão: ESPN 2

Horário: 9h30

Data: 06/07

Local: Riga/Letônia

