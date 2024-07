Pré-Olímpico de Basquete: Raulzinho tem lesão constatada e fica fora da disputa

A- A+

O Brasil terá desfalque importante no Pré-Olímpico de Basquete. Na vitória do Brasil sobre Montenegro, por 81 a 72, o atleta Raul Neto sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no terceiro período do duelo.

Após realizar ressonância magnética, foi constatado um estiramento. O atleta iniciou o protocolo de tratamento, mas não terá condições de jogo para o restante da competição.

Raul Neto sentiu o posterior da coxa esquerda no 3º período do duelo contra Montenegro. Após realizar ressonância magnética, foi constatado um estiramento. Iniciou protocolo, mas não poderá jogar o restante da competição.

O armador foi um dos principais nomes da virada brasileira diante do conjunto europeu. Vindo do banco, Raulzinho contribuiu com sete pontos e três assistências. O atleta somou 18 minutos em quadra.

Essa é a segunda vez consecutiva que Raul se lesiona durante um torneio com o Brasil. No ano passado, na disputa da Copa do Mundo das Filipinas, Japão e Idonésia, o armador sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito ainda na estreia e ficou de fora de toda a disputa.

Raulzinho passou toda a temporada passada da NBA como free agency, quando o atleta fica livre no mercado. No segundo semestre do ano passado, quando ainda estava em fase de recuperação, o atleta acertou com o Fenerbache, da Turquia, mas ainda não fez sua estreia pelo clube.

Como dizia Zagallo, faltam 3

