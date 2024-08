A- A+

Jogos Olímpicos Brasil x Turquia: saiba onde assistir à disputa pelo bronze no vôlei Confronto acontece neste sábado (10), às 12h15

Brasil e Turquia decidem neste sábado (10), às 12h15, quem vai fechar o pódio olímpico do vôlei feminino. A possibilidade de uma conquista de medalha é a oportunidade de encerrar a temporada da Seleção feminina de vôlei da maneira que ela merece, com uma conquista importante no peito.

Em 2024, o Brasil foi o time a ser batido no vôlei feminino. A Seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães fez uma campanha histórica na disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), sendo a primeira equipe na história da competição a terminar de maneira invicta a fase de classificação.

Sim, a seleção feminina tá aí! Feita de força, vontade, superação e talento.



Juntas pelo bronze! pic.twitter.com/G1AdPE0rtN — Vôlei Brasil (@volei) August 9, 2024

Mas na fase final, o time não foi além do que se esperava e caiu nas semifinais da VNL para o Japão, além de perder a disputa do bronze para Polônia - adversários que o Brasil venceu na fase de grupos em Paris. Agora na Olimpíada, quis o destino que o Brasil fosse eliminado de novo nas semis, desta vez para os Estados Unidos. O desejo é de honrar tudo que foi construído no ciclo olímpico.

A seleção feminina foi superada pelos Estados Unidos na semifinal.



Vamos buscar o bronze!



Brasil 2 x 3 Estados Unidos - 23/25, 25/18, 15/25, 25/23, 11/15#VôleiEmParis2024 #Vôlei #Paris2024 #JogosOlímpicos pic.twitter.com/qpAcLv1v0x — Vôlei Brasil (@volei) August 8, 2024

"A disputa da medalha de bronze para a gente vale muito. Vale um ciclo, treinamento, uma trajetória de muitos sacrifícios. Foi duro não chegar à final, mas temos que continuar caminhando firmes e fortes na busca desse bronze", declarou o treinador Zé Roberto.

Para ter um lugar no pódio, será necessário derrotar a equipe da Turquia, da 'super oposta' Vargas. "Jogo contra a Turquia é sempre difícil. Tem jogadoras importantes, também eram favoritas até perder para Itália. Tem na Vargas o seu ponto de referência. Karakurt, Baladin, enfim, um time extremamente competente", analisou o comandante brasileiro.

Brasil x Turquia - saiba onde assistir

Transmissão: Globo, CazéTV e Sportv 2

Data: 10/08

Horário: 12h15

Veja também

Olimpíadas Piu detona internautas críticos após bronze nas Olimpíadas 2024: 'Falam muita b...'