Eliminatórias Brasil x Uruguai: ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7); veja valores Partida será realizada no próximo dia 19, às 21h45, em Salvador, pelas Eliminatórias

Os ingressos para a partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7). O confronto está marcado para o próximo dia 19, às 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Aproximadamente 50 mil entradas serão colocadas à disposição da torcida que pretende acompanhar o último jogo da Seleção Brasileira em 2024.

Com valores a partir de R$ 100, os bilhetes podem ser adquiridos de forma exclusiva nos sites da CBF, da Casa de Apostas Arena Fonte Nova e da Ingresse.

Dos ingressos mais baratos, oito mil vão estar disponíveis para a categoria "Solidário". Nesta condição, porém, os bilhetes serão limitados a dois por CPF. Além disso, a pessoa terá que doar 2kg de alimento quando chegar ao estádio, no Portão 19.

Para os demais locais do estádio, será permitida a comercialização de até quatro ingressos por CPF.

A partida entre Brasil e Uruguai é válida pela 12ª rodada das Eliminatórias. Enquanto a Seleção é a quarta colocada, com 16 pontos, os uruguaios têm a mesma pontuação, em terceiro, mas levam vantagem no saldo de gols.

Uma rodada antes do confronto, a equipe de Dorival Júnior visita a Venezuela, no dia 14, às 18h. Já o Uruguai recebe a Colômbia, no dia seguinte, em Montevidéu.

Valores dos ingressos para Brasil x Uruguai

Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100

Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil) até 10 anos

