Brasileirão já conta com R$500M em investimentos de sites de apostas

Os clubes que participam do Brasileirão deste ano ultrapassaram mais de R$ 500 milhões em investimentos, considerando exclusivamente o patrocínio das casas de apostas, as bets. E o valor deve ser ainda maior por causa das negociações entre a Parimatch e o Corinthians.

O impacto do investimento milionário no futebol brasileiro deve trazer resultados a curto e médio prazo, com um aumento na competitividade dos clubes nacionais. Para entender melhor, preparamos uma reportagem especial sobre o patrocínio das casas de apostas online nos times brasileiros!

Quais são os maiores patrocínios do Brasileirão?

Os sites de apostas no Brasil estão regulamentados e a segurança jurídica para apostadores e empresas deve refletir positivamente em termos de investimento. Para as próximas temporadas, há uma enorme chance do recorde de R$ 500 milhões ser batido.

O site de apostas brasileiro que conta com o maior contrato de patrocínio é a Pixbet, que possui um contrato de R$ 105 milhões anuais junto ao Flamengo. O segundo lugar fica com a Betfair devido ao seu contrato de R$ 70 milhões em parceria com o Vasco. Em terceiro lugar está a Superbet com R$ 52 milhões pagos anualmente para o Fluminense e o São Paulo.

Os melhores sites de apostas esportivas em termos de patrocínio são:

Vale destacar que o Corinthians não aparece por causa do rompimento do contrato com a Vai de Bet. Caso conclua a sua negociação com a Parimatch, o investimento das bets no Brasileirão 2024 poderá superar R$ 600 milhões nesta temporada e aumentar para 18 os clubes com sites de apostas na camisa.

Quais são os times sem investimentos de casas de apostas no Brasil?

Até o momento, apenas o Palmeiras, atual campeão do campeonato, e o Cuiabá não têm contrato com sites de apostas online na série A. Além disso, vale destacar que o Corinthians não aparece mais na lista por causa do rompimento entre o clube e a Vai de Bet.

A bet Parimatch e o Corinthians negociam um acordo de patrocínio nível Master. Isso acontece por causa do rompimento entre Corinthians e Vai de Bet. A casa de apostas deu fim ao contrato após polêmicas envolvendo uma empresa intermediadora.

Com a nova negociação, o investimento dos sites de apostas no Brasil no Brasileirão baterá um recorde inédito, chegando a quase R$ 600 milhões nesta temporada.

Qual o impacto do patrocínio dos sites de apostas online?

Os jogos do Brasileirão contam com uma qualidade cada vez mais alta, onde cada clube contrata nomes prestigiados no futebol internacional, como Lucas Moura, Luis Suarez, Diego Costa, Marcelo, entre outros atletas. Inclusive, hoje em dia há mais investimento na base e em infraestrutura.

Isso acontece porque, entre tantos motivos, os melhores sites de apostas patrocinam e garantem receita por mais de uma temporada. Essa previsibilidade financeira permite que o clube busque novos atletas nas janelas de contratação e também invista em infraestrutura. Entre algumas vantagens, vale citar:

Previsibilidade na receita;

Desenvolvimento na formação da base;

Campanhas de publicidade;

Maior investimento tecnológico;

Flexibilizar contratação de jogadores.

As casas de apostas online Brasil ajudam no desenvolvimento do esporte

As casas de apostas online Brasil investem nos clubes brasileiros e geram maior previsibilidade de receita, o que até então era um problema entre os clubes brasileiros. Acontece que, antes das casas de apostas, os patrocínios eram menores, o que limitava bastante a folha do clube.

Com a entrada das bets, há uma melhor relação entre investimento e retorno, com uma troca de ganha-ganha mais bem definida. Pensando exclusivamente no futebol nacional, os patrocínios cada vez mais comuns aumentam o investimento na formação de novos atletas, o que gera benefícios ao país!

