FUTEBOL Palmeiras, Fortaleza, Inter e mais: saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão deste domingo (7) Oito jogos completam a 15ª rodada do Brasileirão

Dando continuidade à 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, oito jogos animam este domingo (7) a partir das 16h.

Iniciando a tarde de futebol, os duelos entre Cruzeiro x Corinthians, Fortaleza x Fluminense e Juventude x Grêmio acontecem simultaneamente às 16h.

O Cruzeiro, que ocupa a oitava colocação, poderá entrar no G-6 caso vença o Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento.

No Castelão, o Leão do Pici terá o mando de campo a seu favor contra o Fluminense, lanterna do campeonato. No estádio Alfredo Jaconi, Juventude recebe o Grêmio em duelo de opostos: a luta pelo G-12 x a fuga do Z-4.

Em partida que marca o retorno dos jogos no Beira-Rio, após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, Internacional e Vasco entram em campo às 18h.

Meia hora mais tarde, mais três jogos acontecem pelo Brasileirão. Atlético-GO x Athletico-PR, Palmeiras x Bahia e Vitória x Criciúma duelam em horário simultâneo, às 18h30.

Em mais um duelo de opostos, Atlético-GO, que ocupa o 19º lugar, irá receber o Furacão, que está na sexta colocação. Buscando o retorno para o G-4, o Bahia visita o Palmeiras no Allianz Parque. Os dois clubes estão empatados com 27 pontos.

No Barradão, o Vitória entra em campo precisando do triunfo para manter distância da zona de rebaixamento.

Finalizando o domingo, Botafogo x Atlético-MG se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 20h30.

Confira onde assistir ao vivo aos jogos do Brasileirão neste domingo (6).

Cruzeiro x Corinthians, 16h - Transmissão: TV Globo (algumas regiões) e Premiere

Fortaleza x Fluminense, 16h - Transmissão: Premiere

Juventude x Grêmio, 16h - Transmissão: TV Globo (algumas regiões) e Premiere

Internacional x Vasco, 18h - Transmissão: SporTV e Premiere

Atlético-GO x Athletico-PR, 18h30 - Transmissão: Premiere

Palmeiras x Bahia, 18h30 - Transmissão: Premiere

Vitória x Criciúma, 18h30 - Transmissão: Premiere

Botafogo x Atlético-MG, 20h30 - Transmissão: SporTV e Premiere

