Guarani x Sport: confira escalações e onde assistir jogo pela Série B

A- A+

São apenas duas rodadas fora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos abaixo do grupo dos quatro melhores. Quem vê de longe, não imagina que esse contexto seria suficiente para uma série de protestos dos rubro-negros, com direito a muros pichados na Ilha do Retiro e protestos de uma uniformizada na frente do Centro de Treinamento José Médicis. Mas foi. E caso o Sport não volte a vencer, o “apenas” não poderá mais ser aplicado. Vivendo momentos de pressão, o Leão visita o Guarani, neste domingo (7), no Brinco de Ouro.





Sem ilusão



Lanterna, com um dos piores ataques (10 gols, à frente apenas de Operário e Botafogo-SP) e defesas (22, abaixo somente do Ituano), além do desempenho mais fraco como mandante. O Guarani vive uma fase difícil na Série B. O que, em tese, pode significar uma missão menos complicada para o Sport. Apenas em tese.



“Será um jogo difícil, apesar de o Guarani estar na parte de baixo da tabela. O Botafogo-SP mesmo estava na lanterna e ganhou quatro jogos seguidos (antes de enfrentar o Sport). Temos de ter atenção, se doando ao máximo para fazer um ótimo jogo fisicamente e tecnicamente. A vitória é o único resultado que interessa”, afirmou Zé Roberto.



O Guarani venceu apenas o Botafogo-SP como mandante. Nos demais jogos, acumulou empates - diante de Paysandu (0x0), Ituano (3x3) e Ponte Preta (1x1) - e derrotas para Chapecoense e Operário-PR, ambas por 1x0, e para o América-MG, por 2x1.



Embolado



O Sport começou a rodada em sétimo na Série B, com 20. A distância para o quarto colocado e primeiro integrante do G4, o Operário-PR, estava em apenas dois pontos. Sinal de que a competição é marcada pelo equilíbrio na parte de cima da tabela.



“A Série B está bem embolada. A pontuação dos primeiros até os que estão no meio da tabela está apertada. É agora que começa a desgarrar. Temos de pontuar mais, ganhar mais jogos porque, a partir de agora, veremos quem briga (pelo acesso). Cada jogo será complicado, mas temos consciência de que temos o poder de ficar lá em cima”, destacou o atacante. O meia Lucas Lima ratificou o mesmo pensamento e citou o foco em retornar ao G4.

"Temos de volta a crescer na competição. Acredito que será embolado até o final. Não vejo algum time decolado e ganhando fácil (a Série B). Se você olha a tabela, vê uma diferença de três pontos do segundo ao décimo. Temos de pensar em ficar no G4, independente de ter uma partida a menos ou não. Vamos tentar a vitória com muita humildade", declarou o meia Lucas Lima.



Para o confronto diante do Guarani, o atacante Romarinho e o lateral-esquerdo Dalbert ainda não têm retorno confirmado. O primeiro se recupera de uma entorse no tornozelo direito, enquanto o segundo está com dores na coxa. Além disso, o Leão ainda tem fora dos treinamentos o zagueiro Rafael Thyere, com lesão no tendão, e o lateral-esquerdo Felipinho, com dores na coxa direita.

Ficha técnica

Guarani

Vladimir; Diogo Mateus, Douglas Bacelar, Léo Santos e Vinícius Yuji; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Santos; Airton, Caio Dantas e Bruno Oliveira. Técnico: Pintado

Sport

Caíque França; Fabricio Domínguez, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Nassom; Fábio Matheus, Felipe e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho e Titi Ortíz. Técnico: Mariano Soso

Local: Brinco de Ouro (Campinas-SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF). Assistentes: Lucas Torquato Guerra e Lucas Costa Modesto (ambos do DF)

Transmissão: Premiere, SporTV

Veja também

FUTEBOL Palmeiras, Fortaleza, Inter e mais: saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão deste domingo (7)