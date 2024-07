Colômbia goleia Panamá e vai à semifinal da Copa América

A- A+

A Colômbia goleou o Panamá por 5 a 0 neste sábado (6), em Glendale (Arizona), e se classificou para a semifinal da Copa América.

Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos e Miguel Borja marcaram os gols da vitória colombiana.

James foi o destaque da partida. Além do gol de pênalti, o camisa 10 fez duas assistências na goleada que marcou o 27º jogo de invencibilidade da Colômbia.

A goleada começou a se desenhar logo no início do duelo no State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals da NFL.

Aos oito minutos, James cobrou escanteio pela direita e Córdoba foi mais esperto que a defesa panamenha para cabecear a bola para as redes e fazer 1 a 0.

Pouco depois, Jhon Arias foi derrubado na área pelo goleiro Orlando Mosquera e o juiz marcou pênalti. O capitão James Rodríguez foi para a bola e não perdoou: 2 a 0.

O Panamá ainda assustou em uma cabeçada na trave do zagueiro Roderick Miller e uma finalização do atacante José Fajardo, mas o princípio de reação terminou quando James lançou Luis Díaz e o atacante do Liverpool fez o terceiro dos colombianos.

No segundo tempo, Richard Ríos marcou o quarto gol com um chute de média distância.

Na reta final, Juan Fernando Quintero, que entrou no lugar de James, fez belo lançamento para Santiago Arias invadir a área e ser derrubado por José Córdoba. O atacante Miguel Borja foi para a cobrança e fechou a goleada.

