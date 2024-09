Cabanga apresenta palestra "A Voz dos Oceanos" com Família Schurmann; saiba como se inscrever

A- A+

A Família Schurmann chega ao Recife para participar da programação da 35ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Na próxima sexta-feira (27), Heloisa Schurmann apresentará a palestra "A Voz dos Oceanos", na Quadra Carlos Russell, a partir das 18h, com inscrições gratuitas e 50 vagas disponíveis.

O evento celebra os 40 anos de aventuras da Família Schurmann, além do trabalho de preservação da natureza. Em 2018, na 30ª Refeno, os velejadores trouxeram o veleiro Kat na missão de cuidado com os oceanos em parceria com o Programa da ONU para o Meio Ambiente.

“Muito além de uma competição, a Refeno é uma celebração de amor aos nossos oceanos e é importante que todos se conscientizem e se engajem nessa defesa do nosso Planeta Água”, afirmou Heloisa Schurmann.

“Com o veleiro Kat na Nova Zelândia e a segunda embarcação da nossa iniciativa navegando na costa do Sul do país, dessa vez, estaremos presentes nas ações em terra. Mas, no ano que vem, daremos continuidade à navegação da Voz dos Oceanos pelo Nordeste e Norte, torcendo para que nossa passagem por Pernambuco seja na mesma época da Refeno", completou.

Em paralelo à palestra na Refeno, uma nova etapa da está sendo realizada da Voz dos Oceanos pelo Sul do Brasil. A navegação acontece a bordo de uma segunda embarcação, trazendo foco para a costa brasileira em 2024 e 2025.

O Capitão Vilfredo Schurmann e a tripulação Voz dos Oceanos estão a bordo do Vitória Régia, um veleiro de 18 metros de comprimento feito à mão em Belém, no Pará. Essa nova expedição percorre o litoral brasileiro por 90 dias, de Florianópolis ao Rio de Janeiro, sede do encontro do G20, em novembro.

A partida da regata será no dia 28 de setembro, do Marco Zero do Recife. São 300 milhas náuticas (560 km) até o arquipélago.

Serviço

Palestra da Família Schurmann - A Voz dos Oceanos

Data: Sexta-feira (27/09)

Horário: 18h

Inscrições gratuitas com 50 vagas: https://forms.gle/8eBp1oQTb76r2DQJ9

