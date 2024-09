A- A+

remo Pernambuco conquista Copa Norte e Nordeste de Remo após 27 anos O grande destaque foi a equipe de remo do Sport Clube do Recife, que foi campeã geral por clubes, com sete vitórias ao longo da campanha na competição

Após 27 anos, Pernambuco conquistou novamente o título de campeão geral da Copa Norte e Nordeste de Remo, e levantou o cobiçado Troféu "A Tarde". Com 960 gramas de ouro, a taça permanecerá sob a responsabilidade da Federação Pernambucana de Remo até a próxima edição, marcada para acontecer na Bahia. O Rio Grande do Norte garantiu a segunda colocação no evento.

O grande destaque foi a equipe de remo do Sport Clube do Recife, que foi campeã geral por clubes, com sete vitórias ao longo da campanha na competição. O Náutico também teve boa participação, e terminou com cinco vitórias.

O Náutico, inclusive, venceu a prova clássica que foi o oito, mesmo que para isso tivesse que superar duas guarnições do Sport Clube do Recife - uma delas composta por atletas olímpicos. As vitórias na água, como celebrou a orgainização do torneio, "refletem o forte comprometimento e a preparação dos atletas pernambucanos".

Pernambuco conquista Copa Norte e Nordeste de Remo após 27 anos. - Foto: Federação Pernambucana de Remo/Divulgação

A Copa Norte e Nordeste de Remo 2024, realizada de 20 a 22 de setembro, atraiu atletas de toda a região, e teve como ponto central a Recife Marina, apoiadora do evento. As provas foram disputadas na Bacia do Rio Capibaribe, com largadas em Brasília Teimosa e chegadas no píer. A competição teve provas de 1.000m e 2.000m, além de um congresso técnico e um sunset especial de abertura, que ocorreu na última sexta-feira (23), destinado aos representantes dos clubes e remadores da categoria Master.

A cerimônia de encerramento aconteceu no domingo (22), com a celebração dos campeões e reconhecimento da dedicação dos envolvidos sob a supervisão da Confederação Brasileira de Remo e da Federação Pernambucana de Remo.

