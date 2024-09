A- A+

Definição Cabense x Decisão: saiba onde assistir jogo de ida da semifinal do Pernambucano A2 Partida acontece neste sábado (07), às 15h, no Gileno de Carli

Neste sábado (07), Cabense e Decisão começam a disputadar a semifinal do Campeonato Pernambucano Série A2. O duelo de ida será realizado às 15h, no estádio Gileno de Carli. A partida terá transmissão da TV aberta.

Na fase inicial da competição, a Cabense terminou na 6ª posição e precisou eliminar o Ipojuca, fora de casa, pela segunda fase da Série A2. O Decisão fez uma campanha melhor e terminou a primeira fase na vice-liderança, o que levou o Bode do Moxotó diretamente às semifinais.

Quando se enfrentaram na primeira fase, o Decisão levou a melhor e venceu pelo placar de 2x1. O jogo foi disputado no dia 11 de agosto, no Odilon Ferreira, em Sertânia. Na ocasião, Lucão e Romarinho fizeram os gols do time da casa, enquanto Tiago Bagagem descontou para a Cabense.

O duelo de volta está marcado para o dia 15 de setembro, no domingo, às 15h, no Odilon Ferreira.

Cabense x Decisão - saiba onde assistir

Transmissão: TV Guararapes

Horário: 15h

Data: 07/09

Local: Estádio Gileno de Carli (Cabo de Santo Agostinho/PE)

