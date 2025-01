Cabo oferece oficina de handebol para crianças com a jogadora da seleção brasileira Jamily Félix

A- A+

A jogadora da seleção brasileira de handebol e atleta do Clube Português do Recife, Jamily Félix, ministrará uma aula na oficina do esporte, oferecida para crianças com idade entre 6 e 12 anos pela Secretaria Executiva de Juventude e Esportes do Cabo de Santo Agostinho.

As inscrições para a oficina iniciaram nesta segunda-feira (20), de forma presencial. De acordo com a pasta, são oferecidas 20 vagas.

A atividade será realizada na próxima quarta-feira (22), a partir das 9h, na quadra Poliesportiva da Secretaria, na Rua Vinte e Sete, Cohab.

Para realizar o cadastro, é preciso que os pais ou responsáveis levem as crianças à sede da Secretaria, acompanhadas do documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência.

