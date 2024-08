A- A+

Futebol Camavinga sofre torção no joelho e vai desfalcar o Real Madrid por várias semanas A lesão do jogador aconteceu em uma dividida com seu companheiro e compatriota Aurélien Tchouaméni durante um treinamento

O volante francês Eduardo Camavinga sofreu uma torção no joelho esquerdo durante um treino do Real Madrid, informou o clube espanhol nesta quarta-feira (14), e deverá ficar afastado dos gramados por várias semanas.

"Após exames realizados hoje no nosso jogador Eduardo Camavinga, foi constatada uma torção do ligamento colateral interno no joelho esquerdo", diz a nota publicada pelo Real, que não informou o tempo de recuperação do jogador, embora a imprensa espanhola estime que seja entre seis e sete semanas.

Em uma dividida com seu companheiro e compatriota Aurélien Tchouaméni durante um treinamento prévio à Supercopa da Uefa contra a Atalanta, Camavinga foi ao chão e levou a mão à perna esquerda.

A lesão do volante de 21 anos acontece em um momento importante para o Real Madrid, que inicia a temporada no jogo da Supercopa nesta quarta-feira (14), em Varsóvia, e estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo, contra o Mallorca.

O jogador também deve ficar de fora da primeira janela da Liga das Nações da Uefa com a seleção da França (de 6 a 9 de setembro).

