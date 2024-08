Real Madrid x Atalanta: confira os destaques e onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa

A- A+

Real Madrid e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela Supercopa da Europa.

A partida acontece em Varsóvia, na Polônia, e conta com o último campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid, e o último campeão da Liga Europa, a Atalanta.

Essa é a primeira partida oficial de ambos os clubes nesta temporada.

Real Madrid

Um dos maiores vencedores do troféu com cinco títulos, o Real Madrid inicia nesta quarta uma temporada cercada de expectativas. Isso porque os Merengues contam agora com a presença do atacante Kylian Mbappé no seu elenco, que saiu do PSG a custo zero.

O francês, um dos melhores jogadores do mundo, deve fazer sua estreia como titular no jogo de hoje.

Outro cercado de expectativas é Endrick, promessa brasileira revelada pelo Palmeiras. O atacante foi relacionado para o jogo, porém deve começar a partida no banco.

Em seu elenco galático, o Real ainda conta com os dois jogadores cotados para serem melhor do mundo, Vinícius Júnior e Bellingham, além de outros craques como Modric, Eder Militão e Courtois.

Escalação do Real Madrid

Provável escalação: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric e Bellingham; Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelloti.

Atalanta

A Atalanta fez história na última temporada e conquistou seu maior título da história, a Liga Europa, em cima da sensação da temporada, o Bayer Leverkusen - até então, invicto.

Os italianos, contudo, não fizeram uma boa pré-temporada. Um empate em 2 a 2, contra o AZ, da Holanda, e duas derrotas, uma por 4 a 1, contra o Parma, e outra por 3 a 0, contra o St. Pauli-ALE.

Agora valendo, o clube tenta surpreender o Real Madrid e conquistar sua primeira Supercopa da Europa. Para isso, a equipe deposita suas esperanças no brasileiro Ederson e no atacante Lookman, destaque da última temporada.





Escalação da Atalanta

Provável escalação: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta; Ruggeri, De Roon e Ederson; De Ketelaere, Retegui e Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Onde assistir: A partida terá transmissão do SBT, na TV aberta, do TNT Sports, na TV fechada, e do Max, no streaming.

