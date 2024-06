A- A+

FUTEBOL Campeonato Pernambucano Sub-20: segunda fase do Estadual começa nesta sexta (14); veja confrontos Porto e Retrô abrem a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 às 15h

A bola vai rolar pela segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20. Nesta sexta-feira (14), Porto e Retrô se enfrentam às 15h no Estádio Antônio Inácio.

Na primeira fase, o time de Caruaru se classificou em quarto lugar do Grupo A, enquanto a Fênix de Camaragibe conquistou a classificação na liderança do Grupo B, com 21 pontos.

No sábado (15), a primeira rodada da segunda fase do Estadual continua com Sete de Setembro x Sport, às 15h. No mesmo horário, Náutico jogará contra Belo Jardim no Centro de Treinamento do Timbu.

A rodada será encerrada no domingo (16), com o duelo entre Santa Cruz e Petrolina às 15h, no Estádio do Arruda, com transmissão pela TV FPF.

Nesta etapa, os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20.

Confira os confrontos da primeira rodada:

Porto x Retrô - 14/06 às 15h

Sete de Setembro x Sport - 15/06 às 15h

Náutico x Belo Jardim - 15/06 às 15h

Santa Cruz x Petrolina - 16/06 às 15h





