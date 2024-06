Campeonato Pernambucano Sub-20 conhece classificados à segunda fase; confira os clubes

A- A+

O Campeonato Pernambucano Sub-20 definiu neste sábado (8) as oito equipes que avançam na disputa pelo título estadual. Na primeira fase, dez clubes foram eliminados da competição.

No Grupo A, Náutico, Santa Cruz, Sete de Setembro e Porto garantiram suas vagas. Com 22 pontos, o Timbu liderou o grupo, seguido pelo Santa Cruz com 20. Ambas as equipes encerraram a fase inicial de forma invicta.

No Grupo B, o Retrô assumiu a liderança com 21 pontos, superando o Sport. O Leão ficou em segundo lugar depois de sofrer uma derrota na última rodada para o Petrolina, que avançou na terceira colocação. O Belo Jardim garantiu a quarta vaga após golear o Centro Limoeirense por 6 a 1.

Confira os resultados da última rodada da primeira fase:

Quarta-Feira, 05/06



Central 0 x 1 Ipojuca

Sábado, 08/06



Santa Fé 3 x 1 Águia – Campo do Murado

Íbis 1 x 4 Náutico – Arruda

Porto 1 x 3 Santa Cruz – CT Ninho do Gavião

Serrano 1 x 2 Jaguar – Luiz Brito Bezerra Melo

Atlético Torres 0 x 1 Retrô – Grito da República

Centro Limoeirense 1 x 6 Belo Jardim – José Vareda

Petrolina 2 x 1 Sport – Paulo Coelho

Após o final da primeira fase, dois novos grupos são formados com as equipes classificadas:

Grupo C: Náutico, Santa Cruz, Sete de Setembro e Porto.;

Grupo D: Retrô, Sport, Petrolina e Belo Jardim.

Na segunda fase, as equipes enfrentarão os adversários do grupo oposto em partidas de ida. Os dois melhores times de cada grupo avançarão às semifinais do Campeonato Pernambucano.

