Futebol FPF divulga tabela da Série A2 do Pernambucano Competição está prevista para iniciar no dia 29 de junho e ser finalizada no dia 22 de setembro

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Pernambucano Série A2 2024. A primeira rodada está prevista para acontecer nos dias 29 e 30 de junho, enquanto a decisão da competição está marcada para dia 22 de setembro.





A Série A2 terá 10 clubes envolvidos e os dois primeiros colocados vão conquistar o acesso para elite do futebol estadual. Outras duas equipes serão rebaixadas para Série A3 2025.



Vale salientar que a Série A2 terá o mesmo regulamento da Série A1 2024. São 10 times na primeira fase que se enfrentam no formato de ida. Os dois líderes avançam direto às semifinais, enquanto do 3º ao 6º se enfrentam na 2ª fase em partidas apenas de ida, na casa do clube melhor colocado da fase anterior.



Nas semifinais, jogos de ida e volta, enquanto a decisão será em confronto único. Participam da Série A2: Atlético-PE, Cabense, Centro Limoeirense, Íbis, Ipojuca, Jaguar, Decisão, Vitória, Vera Cruz e Ypiranga.

