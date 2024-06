A- A+

NÁUTICO Série C: CBF detalha tabela da 9ª à 12ª rodada; veja datas e horários dos jogos do Náutico Nona rodada terá início no dia 15 de junho; Timbu enfrenta o Floresta no dia 17, às 20h, nos Aflitos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (5) a tabela de jogos detalhada da 9ª até a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O documento inclui as informações de datas, horários e locais das partidas.

A nona rodada da Série C se inicia no 15 de junho. A data da última rodada da primeira fase também foi divulgada e está marcada para o dia 25 de agosto, com todos os jogos acontecendo de forma simultânea.

Ocupando a 12ª colocação na tabela da Série C, com sete pontos conquistados em seis jogos, o Náutico enfrentará Floresta, Aparecidense, Confiança e Tombense nas próximas rodadas. Confira a seguir os detalhes dos próximos confrontos do Timbu:

17/06 - Náutico x Floresta, 20h (Aflitos)

24/06 - Aparecidense x Náutico, 20h (Aníbal B. de Toledo)

04/07 - Náutico x Confiança, 20h (Aflitos)

07/07 - Tombense x Náutico, 19h (Antônio G. de Almeida)

Vale salientar que o Náutico tem um jogo a menos na Série C, devido ao adiamento da partida contra o Ypiranga, em decorrência das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. No entanto, a CBF ainda não divulgou uma nova data para o confronto.

Regulamento da Série C

Após o fim da fase dos pontos corridos, as oito melhores equipes avançam para a segunda fase, que terá início no dia 31 de agosto. Divididos em dois grupos, os clubes duelam entre si, em partidas de ida e volta.

Ao final das seis rodadas, as duas equipes com o melhor desempenho em cada grupo conquistam o acesso à Série B. O título será decidido entre os primeiros lugares de cada grupo.

Veja também

Basquete A um mês do Pré-Olímpico de Basquete, Yago Mateus sofre lesão