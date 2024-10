A- A+

JEBs Embaixadora no JEBs, Carol Santiago inspira jovens atletas com sua trajetória paralímpica A maior medalhista paralímpica da história do Brasil compartilha sua experiência e reforça importância de sonhar alto

A nadadora Maria Carolina Santiago, medalhista de ouro e prata nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, participou, nesta terça-feira (1º), como embaixadora nos Jogos Escolares Brasileiros - JEBs Recife 2024.

Atleta integrante do Time Pernambuco, programa de incentivo do Governo do Estado, Carol compartilhou suas conquistas com os jovens atletas presentes.

“Poder participar de um evento grandioso desses aqui na nossa terra é bom demais. Sempre sou muito bem recebida. Para mim, é uma alegria poder voltar para Pernambuco”, ressaltou a recifense durante sua passagem pelo evento.

A nadadora também comentou sobre a importância de inspirar as novas gerações e do quanto a persistência é essencial.

“A ideia é que a medalha seja apenas um símbolo do que os pequenos possam se inspirar a ser grandes atletas. O sonho é realmente incrível, e ele precisa ser sonhado. A partir disso, só nos resta trabalhar duro até conquistar, porque isso é a maior satisfação do atleta", afirmou.

Carol Santiago acumula diversas medalhas e prêmios em sua carreira, sendo destaque nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, onde conquistou três medalhas de ouro e duas de prata.

A atleta entrou para história como a maior medalhista de ouro do Brasil. Ela é um dos maiores nomes da natação paralímpica mundial, além de ser um símbolo de superação e inspiração para o esporte brasileiro.

Ela foi a última atleta a participar, como embaixadora dos JEBs Recife 2024. Além dela, outros grandes atletas atuaram como embaixadores, como o judoca Willian Lima, a ginasta Dani Hypolito, o marchador Caio Bonfim e o decatleta Fernando Ferraz, que também deixaram suas marcas na competição.

Uma vida dedicada ao esporte e à nova geração de atletas

A pernambucana Adriana Salazar, ex-atleta da natação representante do Brasil na Olimpíada de Seul, em 1988, também esteve presente no JEBs, trazendo sua experiência para inspirar e apoiar os jovens participantes.

"Fico emocionada porque sei da dificuldade que é. O paralímpico tem ganhado maior visibilidade nos últimos anos, e as pessoas estão começando a entender o quanto o esporte é importante para todas as pessoas.”, disse Adriana, refletindo sobre a influência de Carol Santiago para as crianças e jovens.

Ela ainda lembrou com carinho de sua primeira participação nos JEBs, em Porto Alegre (RS), e destacou a importância de os jovens atletas se divertirem e aproveitarem esse momento de crescimento pessoal.

“É preciso que as crianças e os pais entendam que este é um momento de diversão. Elas precisam estar felizes para que perdurem no esporte”, afirmou.

Hoje, Adriana também faz parte do comitê organizador da competição e serviu como assessora de hospedagem nos JEBs 2024.

"É um momento de nós servirmos. Quando passamos a internalizar isso, conseguimos ser muito mais felizes. Chegou a minha vez de retribuir o que o esporte fez por mim", comentou ela, que já participou como voluntária nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, demonstrando seu compromisso contínuo com o esporte.

Adriana Salazar é uma das referências da natação em Pernambuco, com uma carreira marcada por conquistas em competições nacionais e internacionais. Sua trajetória é uma inspiração para novos atletas que estão começando suas jornadas nos esportes.

Agenda do último dia de disputas dos JEBs

Nesta quarta-feira (2), Recife se despede dos JEBs com as disputas finais nas modalidades de basquete, futsal, vôlei de praia, ciclismo, ginástica artística e natação.

Os pernambucanos farão duas finais da série ouro: no vôlei de praia masculino, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, e no basquete masculino, na quadra do Colégio Marista São Luís, no bairro das Graças. As partidas estão marcadas para começar às 17h.

Será o encerramento de um evento marcado pela integração, inspiração e a vivência de grandes sonhos.

Os Jogos Brasileiros Escolares – JEBs Recife 2024 Sub 14 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do Governo de Pernambuco e a Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (FEDEPE).

