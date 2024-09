A- A+

Paralimpíadas 2024 Pernambucana Carolina Santiago fatura o ouro nos 50m livre S13, em Paris Com a conquista, a brasileira se tornou a maior medalhista paralímpica do País na competição

A pernambucana Carolina Santiago faturou, na tarde desta sexta-feira (2), a medalha de ouro nos 50m livre da classe S13 das Paralimpíadas de Paris.

Carol terminou a prova com um tempo de 26s75. A prata ficou com a americana Gia Pergoline, com o tempo de 27s51, e o bronze com a italiana Carlotta Gilli, com 27s60.

Com o resultado, a brasileira se tornou a maior campeã da história do Brasil na competição. Agora, ela soma cinco ouros na carreira paralímpica, ultrapassando a velocista Ádria dos Santos, do atletismo, que conquistou a medalha dourada em quatro oportunidade, entre 1992 e 2004.

O ouro conquistado por Carol nesta segunda-feira veio na classe S13, para atletas com um grau menor de deficiência visual do que o dela, que costuma competir na S12. Os 50m livre não tem na classe S12 em Paralimpíadas.

Veja também

Seleção Brasileira Recuperação do Brasil nas Eliminatórias "é fundamental", diz Dorival Júnior