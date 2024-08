A- A+

JOGOS PARALÍMPICOS Sem dar chance para adversárias, pernambucana Fernanda Yara leva ouro no atletismo 400m T47 Dominante, Fernanda Yara não deu chance para as concorrentes, e liderou a prova do começo ao fim

O Brasil não para de ganhar nos Jogos Paralímpicos de Paris, e, dessa vez, houve dobradinha no pódio. A pernambucana Fernanda Yara conquistou o ouro, e Maria Clara ficou com o bronze. Elas competiram na classe 400m T47 do atletismo, para pessoas com deficiência nos membros superiores.



Fernanda Yara levou o ouro com o tempo de 56s74. Atrás dela, veio a venezuelana Lisbeli Vera Andrade, que completou a prova em 56s78 e levou a prata. Já Maria Clara saiu com o bronze após finalizar em 57s20,

Dominante, Fernanda Yara não deu chance para as concorrentes, e liderou a prova do começo ao fim. Representando o município de Petrolina, Sertão de Pernambuco, a paratleta faz história com mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos - a oitava do país até aqui em Paris.

Já Maria Clara, mais uma vez, não deixou a desejar. Embora não fosse favorita, a brasileira estreante em Paralimpíadas conseguiu uma boa classificatória, e conseguiu defender bem o terceiro lugar na prova do início ao fim.

Neste sábado, o Brasil levou ainda um bronze e uma prata no atletismo, com Thalita Simplício e Joeferson Marinho, respectivamente. O dia também foi frutífero para a pernambucana Carol Santiago, que conquistou o ouro nos 100m costas na natação.

