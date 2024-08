Jogos Paralímpicos: Joeferson Marinho é bronze nos 100m T12 do atletismo em Paris

A- A+

O brasileiro Joeferson Marinho conquistou a medalha de bronze nos nos Jogos Paralímpicos de Paris na classe 100m T12, para atletas com deficiência visual. O paraibano fez a prova em 10s84, e ficou atrás apenas do turco Serkan Yildirim, que levou o ouro com 10s70, e do estadunidense Noah Malone, prata após finalizar com 10s71.

Joeferson largou muito bem na prova, e, nos segundos iniciais, chegou a liderar. Ainda assim, logo foi superado pelo turco Serkan Yildirim e pelo norte-americano Noah Malone, favoritos à prova. A disputa principal, por tanto, era com o britânico Zachary Shaw, que perdeu para o brasileiro por apenas um décimo, com um tempo total de 10s94.



Aos 25 anos, essa foi a primeira medalha de Joeferson em Paralimpíadas. Ele já havia ficado em quarto em Tóquio-2020, quando estreou na competição.

Com o resultado, Joeferson se junta a Thalita Simplício, que neste sábado também conquistou uma medalha de prata para o Brasil nos 400m T11, para atletas com deficiência visual quase total ou total.



Veja também

atletismo Jogos Paralímpicos: Thalita Simplício é prata na categoria 400m T11 do atletismo