CBV adia jogo entre Recife Vôlei e Chapecoense pela Superliga B

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) adiou a partida entre Recife Vôlei e Chapecoense, que aconteceria neste sábado (1º).

De acordo com a Confederação, o adiamento foi motivado pela dificuldade na logística de vôo para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, onde o jogo aconteceria. A nova data ainda não foi definida.

Além do duelo contra a Chapecoense, o clube pernambucano teve outros dois jogos adiados. O duelo contra o Ascade-DF foi remarcado para a segunda-feira, 24 de fevereiro. Já a partida contra o Irati-PR ainda não tem data definida.

O Recife Vôlei entra em quadras na próxima sexta-feira (7), a partir das 20h, contra o Renasce Sorocaba-SP. O jogo é válido pela 9ª rodada do torneio e acontece no Geraldão. Os ingressos para os jogos já estão disponíveis pela plataforma Ticket Simples, e custam a partir de R$ 5,00.

Atualmente a equipe pernambucana ocupa a 10ª posição da tabela, com sete pontos. Na última rodada, o time recifense bateu o Natal-RN, por 3 sets a 1, em casa.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano.

Passam para os playoffs as oito equipes com melhor pontuação na tabela. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três.

A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso à elite do vôlei brasileiro.

