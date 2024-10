A- A+

Maratona Circuito de corrida de rua traz desafios para toda a família no Recife, neste sábado (12) Circuito Centauro Desbrava contará com corridas e caminhadas de 5 km e 10 km, além do Desbrava Kids

Recife será palco, neste sábado (12), de mais uma etapa do Centauro Desbrava. O evento oferecerá corridas e caminhadas nas distâncias de 5 km e 10 km. A largada está marcada para as 6h, no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Cidade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da corrida. A retirada dos kits acontece nos dias 11 e 12 de outubro.

A partir desta etapa, o circuito contará com o Desbrava Kids, voltado para as crianças. A versão infantil do Centauro Desbrava - para crianças de 1 a 10 anos - combina a descoberta de novos territórios com a energia das maçãs da Turma da Mônica.

Com uma pista repleta de desafios, os mini atletas poderão explorar o “Mundo das Maçãs”, onde enfrentarão obstáculos com maçãs infláveis ao longo do percurso.

A aventura continua no 'Cascão em Ação', onde precisarão desviar de poças d'água, e no Desafio da Magali, que envolve pular sobre melancias espalhadas pelo chão. A distância varia de acordo com a idade dos pequenos atletas, ou seja, crianças mais novas realizam percursos mais curtos e as maiores correm distâncias mais longas.

A próxima prova do circuito Centauro Desbrava será em Salvador, no dia 3 de novembro. Para conferir as próximas etapas e se inscrever, acesse o site.



Veja também

SANTA CRUZ Multicampeão pelo Santa Cruz, Everton Sena demonstra entusiasmo com retorno: "Alegria imensa"