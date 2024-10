Campeonato Pernambucano: clubes discutem organização da Série A1 de 2025 em conselho técnico

A- A+

Na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), nesta quarta-feira (23), ocorrerá o Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano da Série A1 de 2025. Na ocasião, serão discutidos pontos como o regulamento, os estádios indicados por cada clube participante, entre outros assuntos.

Antes do início de toda competição, é realizado um Conselho Técnico, momento para os clubes discutirem elementos como o formato da competição, entre outros aspectos que irão influenciar tecnicamente. Mas, para 2025, a Federação Pernambucana tentará emplacar uma mudança no regulamento, assemelhando ao modelo de liga, começando ainda no ano anterior.

Conforme revelado pelo presidente da FPF-PE, Evandro de Carvalho, a proposta prevê que a primeira faseserá composta por 24 clubes, do 5º ao 10º da última Série A1 do Estadual e todos os 18 clubes que atuaram nas Séries A2 e A3 de 2024. As equipes se enfrentariam entre novembro e janeiro e os quatro primeiros avançariam para disputar um novo octogonal contra Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz, clubes com as melhores classificações no ranking da CBF, respectivamente.

Dessa forma, a fase principal do Campeonato Pernambucano teria 11 datas, três a menos do que a edição deste ano, que foi realizada com 14 (primeira fase com nove rodadas, quartas de final em jogo único, semifinal e final em duas partidas).

Mas, para 2025, esse novo formato proposto só seria implementado caso todos os dez times classificados fossem de acordo.

Perguntado pela reportagem da Folha de Pernambuco se esse novo modelo indicaria o fim das Séries A2 e A3, Evandro respondeu: “Acredito que sim”.

Outras medidas

Além da discussão sobre o modelo de campeonato, outras questões serão debatidas, como as apresentações dos estádios indicados pelos clubes e outros aspectos organizacionais. “Todas as questões técnicas, de regulamento, de utilização de Arena, questão de mando de campo”, explicou Evandro Carvalho.

Dentre os times que estarão presentes no arbitral técnico do Campeonato Pernambucano estão: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Central, Afogados, Maguary, Petrolina e os recém-promovidos Jaguar e Decisão.



