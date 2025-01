A- A+

Esportes Olímpicos COB apresenta nova gestão para o quadriênio 2025-2028 Pernambucana Yane Marques assumiu como vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, acompanhada do presidente, Marco La Porta

Rio de Janeiro - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou nesta quinta-feira (30) uma cerimônia de celebração de posse da nova gestão da entidade, encabeçada pelo presidente Marco La Porta e pela vice, a ex-pentatleta pernambucana e medalhista olímpica, Yane Marques.

A recepção aconteceu no Campo Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro, com a presença de patrocinadores, atletas, ex-atletas e personalidades do esporte, com foco nos projetos para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A dupla foi eleita no COB no início de outubro, com apoio maciço da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB), representada por Yane na chapa.

A ex-atleta de pentatlo moderno é a primeira mulher a assumir o cargo no Comitê.

"Yane e eu construímos esse projeto juntos. Em muita sintonia e com a ajuda de muita gente. Agradeço às confederações que nos apoiaram desde o início, além da Comissão de Atletas. Uma honra ter o apoio de ídolos do esporte. Não vamos decepcioná-los", afirmou La Porta.

Durante o evento, foi mostrado um vídeo homenageando Yane, que assumirá ao lado do presidente a missão de comandar o esporte olímpico.

"Agradeço minha família, meus amigos da CACOB. Vou retribuir o voto de confiança com muito trabalho, dedicação e suor. Temos um compromisso com o esporte olímpico", celebrou Yane. O COB também apresentou a nova marca do Comitê, agora com os arcos olímpicos coloridos.

Diretores

Também foram apresentados outros integrantes da nova gestão do COB, como Emanuel Rego, diretor-geral; Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing; e Marcelo Vido, diretor administrativo e financeiro.

Além deles, Jorge Bichara será consultor de esportes do COB, enquanto a remadora Fernanda Nunes assumirá a presidência da CACOB, acompanhada do vice, o judoca medalhista olímpico Rafael “Baby” Silva. A dupla ficará à frente da Comissão até 2028.

*O repórter viajou a convite do COB

