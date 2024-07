Colômbia vence Uruguai e está na final da Copa América; jogo termina em confusão

A- A+

A Colômbia está na final da Copa América. Com gol de Lerma, e segurando o resultado com menos um em campo durante todo o segundo tempo, a equipe bateu o Uruguai por 1x0, nesta quarta (10), em Charlotte, pela semifinal. A decisão será diante da Argentina, domingo (14), em Miami.



No fim da partida, houve uma confusão entre atletas das duas seleções e brigas também na arquibancada, com necessidade da ação dos policiais para conter o tumulto.

O jogo

Quem viu a arquibancada tomada pela cor amarela, com gritos de apoio a Colômbia, poderia até imaginar que o jogo era em Medellín, mas a verdade é que os colombianos eram ampla maioria no estádio Bank of America, nos Estados Unidos. Tudo para ver a seleção lutar por uma vaga na final da Copa América.

Com menos de 20 minutos, cada seleção teve uma chance de tirar o zero do placar. Primeiro, a Colômbia, em cabeçada de Munoz. Depois, foi a vez do uruguaio Darwin Núñez dominar bem no meio da área e bater forte, tirando tinta da trave.

Núñez ainda desperdiçou outras duas boas chances. Erros que custaram caro. Aos 38 minutos, James Rodríguez cobrou escanteio e Lerma, de cabeça, fez 1x0. Antes do intervalo, porém, os colombianos tiveram a expulsão de Munoz após cotovelada em Ugarte.

O segundo tempo foi marcado por tensão dos dois lados. A Colômbia passou a reclamar bastante das faltas dos uruguaios, que por outro lado se irritavam com os momentos de paralisação provocados pelo adversário.

Aos 26, Suárez, que entrou no decorrer do jogo, por pouco não empatou. O centroavante recebeu livre e carimbou a trave. A cada chance desperdiçada, aumentava a tensão dos uruguaios.

Perto dos acréscimos, a Colômbia também perdeu duas oportunidades inacreditáveis com Uribe, sendo uma para fora e outra no travessão. Para a sorte dos colombianos, a vitória magra foi suficiente para a seleção comemorar a vaga na decisão.

Histórico

Será a primeira vez que Argentina e Colômbia se enfrentam em uma final de Copa América. A única conquista dos colombianos foi em 2001, perante o México, com vitória por 1x0. Já os argentinos buscam a 16ª taça, superando o Uruguai, que tem 15, e ficando no topo dos maiores vencedores.

O último encontro entre as seleções em uma Copa América foi na edição de 2021, na semifinal, com empate em 1x1 no tempo normal e vitória da Argentina por 3x2 nas penalidades.

