Semiif Uruguai x Colômbia: veja onde assistir e escalações duelo pela semifinal da Copa América As duas seleções decidem uma vaga na decisão do próximo domingo (14)

Uruguai e Colômbia decidem, nesta quarta-feira (10), o segundo finalista da Copa América 2024. O confronto pela semifinal do torneio será disputado às 21h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte (EUA).

O vencedor do duelo entre Uruguai e Colômbia vai enfrentar na decisão a Argentina, que venceu o Canadá. A final será no domingo (14).

Como chega o Uruguai

O Uruguai não teve dificuldades para passar no grupo C da Copa América. A Celeste Olímpica venceu os três jogos na fase inicial.

Nas quartas de final, o Uruguai precisou superar o Brasil. O confronto terminou 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis.

O volante Nahitan Nandez, expulso no segundo tempo do duelo contra o Brasil, é o desfalque para o técnico Marcelo Bielsa junto com o zagueiro Ronald Araújo.

Como chega a Colômbia

A Colômbia estava no grupo do Brasil (D). Os colombianos garantiram a primeira posição do grupo com sete pontos.

Pela vantagem na liderança, a Colômbia teve um adversário mais tranquilo nas quartas de final. O 5 a 0 diante do frágil Panamá colocou a equipe nas semifinais.

O técnico Néstor Lorenzo não tem desfalques e conta com toda a equipe titular à disposição.

Uruguai x Colômbia: prováveis escalações

Uruguai: Sergio Rochet, Varela, Giménez, Mathías Oliveira e Matías Viña; Bentancur, Valverde e De La Cruz; Facundo Pellistri, Maxi Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Colômbia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Ríos e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Jhon Córdoba. Técnico: Nestor Lorenzo.

Uruguai x Colômbia: onde assistir

Uruguai x Colômbia tem transmissão da TV Globo (canal aberto) e do SporTV (canal fechado).



