Colômbia x Panamá: confira escalações e onde assistir o duelo pelas quartas de final da Copa América

A- A+

Invicta na Copa América, a Colômbia entra em campo contra o Panamá neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no State Farm Stadium, em Glendale. A seleção vencedora do duelo garantirá a terceira vaga nas semifinais e enfrentará o ganhador do confronto entre Uruguai x Brasil.

Campanha brilhante dos 'Los Cafeteros'



Líder do grupo D com sete pontos, a seleção colombiana chega às quartas de final com 100% de aproveitamento na fase de grupos, após vencer Paraguai e Costa Rica, além de empatar com o Brasil na última rodada.

Destaque da seleção colombiana, James Rodríguez será peça fundamental em campo, além do lateral Daniel Muñoz, um dos artilheiros desta edição da Copa América com dois gols marcados, incluindo um contra o Brasil.

Provável escalação da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Mateus Uribe e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Jhon Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

O sonho da final inédita

Segundo colocado do grupo C, o Panamá avançou às quartas de final após uma campanha de altos e baixos na fase de grupos.

A seleção panamenha estrou sendo derrotada pelo Uruguai por 3x1, mas se recuperou e conquistou seis pontos após vencer os Estados Unidos e a Bolívia.

Diante da Colômbia, o Panamá lutará pelo sonho de chegar pela primeira vez à final da Copa América.

Provável escalação do Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Edgardo Farina, José Córdoba, Carlos Harvey, Eric Davies; Blackman, Cristian Martínez, Jovani Welch, Bárcenas; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

¡POR EL PASE A SEMIS!



La selección #PanamáMayor jugará su partido de los cuartos de final de la @CopaAmerica este sábado Colombia en Glendale, Arizona.





5pm

️ State Farm

@deportes_rpc y @tvmaxdeportes #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/BpMpmNeKYo — FEPAFUT (@fepafut) July 3, 2024

Retrospecto



O histórico de confrontos entre Colômbia e Panamá é curto e equilibrado. As seleções já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado.

O último encontro aconteceu em 2019, com a seleção colombiana vencendo por 3x0.

Onde assistir ao duelo entre Colômbia x Panamá?

O confronto entre Colômbia e Panamá será transmitido pelo SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Veja também

Automobilismo Norris e McLaren dominam treinos livres diante de sua torcida em Silverstone