Com gol de Vagner Love, Sport vence Vila Nova pela Série B

Em dia de retorno do público geral, o Sport manteve os 100% de aproveitamento como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro e derrotou o Vila Nova por 1x0, neste domingo (18), na Ilha do Retiro. Com o resultado, os pernambucanos pularam para a terceira posição, com 24 pontos. O próximo confronto do Leão é quinta (22), diante do Juventude, também no Recife.



O torcedor do Sport que entrou atrasado por alguns minutos na Ilha do Retiro não deve ter sentido falta do que perdeu nos primeiros momentos do jogo. Afinal, foram pelo menos três lances em que os rubro-negros viram de perto o risco de o Vila Nova abrir o placar. Em duas cabeçadas, a bola não entrou porque Renan salvou na primeira e Marcondes, na segunda, mandou para fora. Na oportunidade mais real, Sabino falhou, Lourenço deixou para Neto Pessoa e a finalização do atacante foi desviada quase em cima da linha por Rafael Thyere.



Depois da tempestade, um pouco de calmaria. O Sport foi aos poucos equilibrando o jogo, ganhando espaço pelas laterais e, aos 24, ensinou aos goianos que, quando uma chance clara acontece, ela precisa terminar em bola na rede. Fabrício Daniel cruzou rasteiro e Vagner Love, de primeira, chutou no cantinho. Foi o oitavo gol do atual artilheiro da Série B.





Antes do fim do primeiro tempo, o Vila Nova teve uma grande chance de empatar. Guilherme Parede chutou colocado de fora da área e acertou a trave. No rebote, Ralf finalizou para fora.

Segundo tempo



O Vila Nova estava disposto a sair do Recife com ao menos um ponto. Os goianos não se intimidaram com a desvantagem no placar e pressionaram o Sport no segundo tempo. O Leão tentou explorar os contra-ataques. Em um deles, Sabino chutou cruzado e assustou Dênis.



Nos minutos finais, o Sport chegou a balançar as redes, em gol contra de Marcondes, mas a arbitragem viu falta de Gabriel Santos no início da jogada. O lance, porém, não foi tão lamentando no fim, já que os rubro-negros saíram da Ilha com mais três pontos.



Série D



Outro pernambucano que entrou em campo foi o Retrô. Na Arena de Pernambuco, a Fênix saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate no fim e arrancou o 1x1, mantendo-se invicto no Grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe lidera a chave, com 19 pontos.

