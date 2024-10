A- A+

sport Em alta no Sport, Barletta vive temporada mais goleadora da carreira: "feliz em ajudar" O atacante tem, ao todo, 13 gols e cinco assistências no ano

Chrystian Barletta e Sport vivem uma combinação, até aqui, praticamente perfeita. Tão perfeita, inclusive, que o atacante já anotou 13 bolas na rede na temporada, a mais goleadora, com sobras, da sua carreira. Ele também concedeu cinco assistências, o que totaliza 18 participações para gol em 41 partidas.

Barletta chegou ao Sport no início do ano como opção para o elenco do então treinador Mariano Soso. O atleta de 23 anos veio de uma passagem apagada no Ceará, no ano passado, onde jogou 11 vezes e marcou três gols. Antes disso, havia passado por Corinthians e Bahia, onde não marcou, São Bernardo (quatro gols) e Chapecoense (quatro). O atacante foi revelado no Joinville, e, por mais que tenha tido mais oportunidades, nunca conseguiu ter uma temporada como a de 2024.

Sob o comando do técnico Pepa, inclusive, Barletta se transformou em peça fundamental para o time que briga não só pelo acesso, como também pelo título. Entre 7 de outubro e a noite de quinta-feira (24), um recorte de três semanas, ele dobrou a quantidade e gols que havia marcado na Série B - foi de quatro para oito bolas na rede. No período, o Leão conseguiu quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos.

O último desses gols foi na goleada diante do Guarani, por 4 a 0, para a euforia dos torcedores na Ilha do Retiro. O atacante concedeu, ainda, duas assistências, e ajudou a construir o placar que deixou o Rubro-negro na segunda posição, atrás apenas do líder, Santos. Ambos têm 59 pontos, mas o Peixe segue na ponta da tabela pelo saldo de gols.

"Fico feliz de estar ajudando neste momento. Nesta reta final cada ponto, cada gol, conta. Feliz em ajudar a equipe não só fazendo gol ou dando assistência, mas contribuindo dentro de campo, ajudando na marcação. Tem outras virtudes que posso entregar", falou o atacante, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25).

Agora, tanto Barletta quanto o restante do elenco se prepara para o próximo desafio: encarar o América-MG, oitavo colocado da Segundona com 49 pontos, fora de casa, na segunda-feira (28). O grupo se reapresentou nesta sexta-feira (25), para iniciar os treinos.

"Sabemos que em casa estamos fazendo bons jogos e fora temos uma força. Agora é buscar pontos nesses jogos fora para seguirmos em cima na tabela", afirmou o camisa 30.

