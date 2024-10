Na briga pelo título da Série B, Sport pode conseguir marcas inéditas para o Nordeste; confira

A- A+

O Sport está vivo na briga pelo título da Série B! A goleada de 4 a 0 em cima do Guarani, nesta quinta-feira (24), levou o Leão da Ilha do Retiro aos mesmos 59 pontos do líder Santos, ficando atrás apenas por causa do saldo de gols.

Faltando cinco rodadas para o fim, o Rubro-Negro, agora, só depende de si para ser campeão. E caso o troféu venha, a equipe pode conseguir alcançar dois feitos inéditos para a região Nordeste.

O primeiro é que, em caso de título, o Sport chega ao segundo troféu da Série B, se tornando o primeiro bicampeão nordestino da Segundona.

Além do Sport, que já tem um título da Série B conquistado em 1990, apenas Fortaleza, Vitória e Sampaio Corrêa levantaram a taça para a região Nordeste, uma vez cada.

O Central e o Treze-PB, que venceram seus grupos do Torneio Paralelo, equivalente à Série B de 1986, não são reconhecidos pela CBF como campeões do torneio.

O título do Sport também pode promover outro ineditismo no futebol nordestino. Pela primeira vez na história, duas edições seguidas do torneio seriam vencidas pelas equipes da região. No ano passado, o Vitória se sagrou campeão.

Em Pernambuco, o título do Rubro-negro também alcançaria uma marca. Pela primeira vez na história, duas equipes do Estado seriam campeões de um campeonato nacional em um mesmo ano. O Leão se juntaria ao Retrô, que este ano se sagrou campeão da Série D.

Confira os títulos nordestinos na Série B

1972 - Sampaio Corrêa

1990 - Sport

2018 - Fortaleza

2023 - Vitória

Confira os jogos restantes do Sport na Série B

34ª rodada - América-MG x Sport

35ª rodada - Operário x Sport

36ª rodada - Sport x Chapecoense

37ª rodada - Ponte Preta x Sport

38ª rodada - Sport x Santos



Veja também

Luto Zé Carlos, ex-lateral do São Paulo e da seleção brasileira, morre aos 56 anos