Nicole Kidman pausou filmagens de "Babygirl" por não querer mais ter "orgasmos"

A atriz australiana Nicole Kidman, 57 anos, revelou que precisou pausar as filmagens de ‘Babygirl’, seu novo filme, porque não queria mais ter "orgasmo", segundo matéria do New York Times.



A atriz admitiu que estava “tão excitada” durante as filmagens de seu novo drama erótico que se viu forçada a frear temporariamente a produção.

No filme, Kidman interpreta uma empresária poderosa que arrisca sua carreira e vida familiar para ter um caso apaixonado com seu estagiário muito mais jovem, interpretado pelo ator de “Where the Crawdads Sing” Harris Dickinson, 28 anos.

Com três Globos de Ouro, um British Academy Film Award e um Oscar em sua prateleira de prêmios, Nicole Kidman é a primeira atriz australiana a ganhar o Oscar de Melhor Atriz.



Ao Sun, a atriz revelou que interpretar cenas sexuais com Dickinson e Antonio Banderas, que interpreta seu marido no filme, às vezes" era difícil de aguentar. “Houve momentos em que estávamos filmando e eu pensei: ‘Não quero mais ter orgasmo’”, disse Kidman ao tabloide.

