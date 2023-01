A- A+

Futebol Com lesão na coxa, Ítalo Silva deve desfalcar Santa por um mês Lateral só deve reforçar o Tricolor no final de fevereiro, perdendo início da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano

Ainda sem estrear com a camisa do Santa Cruz em 2023, o lateral-esquerdo Ítalo Silva deve aguardar um pouco mais para entrar em campo. O jogador, que estava se recuperando de um problema muscular na coxa, voltou a sentir dores no local. Após exame de imagem, ficou detectado que o atleta está com lesão grau três, com tempo estimado de retorno de um mês. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Antônio Mário.

Ítalo foi titular do Santa Cruz na campanha da Série D do Campeonato Brasileiro 2022, participando de 11 partidas. Na ausência dele, o técnico Ranielle Ribeiro tem escalado Ian Rodriguez na posição.

O Santa Cruz é o oitavo colocado do Campeonato Pernambucano, com dois pontos. O Tricolor entra em campo na quarta (18), às 21h, no Lacerdão.

Veja também

Futebol Após estreia no clássico, Diego Ferreira se coloca à disposição para encarar o Belo Jardim