Jogos Olímpicos Confira a programação brasileira desta terça-feira (6) nas Olimpíadas Paris 2024 Brasil disputa partidas no vôlei, basquete, handebol e futebol

Esta terça-feira (6) será um dia para torcer pelos esportivos coletivos brasileiros. Seja nas quadras de vôlei, handebol e basquete, ou nas areias do vôlei de praia, o Brasil terá uma jornada importante e todas pelas quartas de final dos seus respectivos torneios.

O dia também contará com a estreia de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas de Paris 2024.

Dentre os esportes coletivos, a equipe que chegou na melhor situação em Paris foi a seleção feminina de vôlei. Depois de uma bela campanha na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a equipe de Zé Roberto Guimarães amassou todo mundo na primeira fase por 3 sets a 0.

Avançando com a melhor campanha no geral, o duelo agora será contra a República Dominicana, a partir das 8h. Confirmando o favoritismo, o time adversário nas semis será definido no duelo entre Polônia x Estados Unidos, que acontece às 12h.

Às 13h, a disputa será na quadra do vôlei de praia. A dupla brasileira Evandro e Arthur terá uma missão muito pesada pela frente, os líderes do ranking mundial, os suecos Åhman e Hellvig. Apesar disso, a boa campanha credencia os brasileiros para serem páreos duros, já que até aqui não perderam nenhum set nas quatro partidas realizadas.

Azarões

O horário das 16h30 vai dividir as atenções do torcedor brasileiro. No basquete, a seleção masculina enfrenta os grandes favoritos, o Dream Team dos Estados Unidos. O Brasil não começou bem na competição, mas uma boa vitória contra o Japão garantiu uma vaga nas eliminatórias. Por outro lado, Lebron James e companhia amassaram seus adversários com uma média de 20 pontos de diferença.

Já no handebol, o cenário brasileiro foi bem parecido. A seleção feminina buscou a classificação apenas na última partida, na vitória contra Angola, e avançou na quarta colocação. Agora o desafio também será complicado, com a confronto diante da Noruega, líder do Grupo A.

Isaquias inicia disputa

Um dos principais atletas olímpicos do Brasil e dono de quatro medalhas, Isaquias Queiroz começa sua busca por novas conquistas. Ao lado de Jacky Godmann, os atletas participam das eliminatórias do C2 500m a partir das 5h30. Caso avancem, fazem as quartas de final às 8h30.

Agenda Olímpica

5h - Hipismo (salto individual) - Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha

5h20 - Atletismo (lançamento de dardo) - Pedro Henrique Rodrigues

5h30 - Canoagem slalom (C2) - Isaquias Queiroz e Jacky Goodman

5h50 - Atletismo (110m com barreiras) - Rafael Pereira

6h15 - Atletismo (salto em distância) - Eliane Martins e Lissandra Campos

6h20 - Atletismo (400m rasos) - Tiffani Marinho

6h50 - Atletismo (lançamento de dardo) - Luiz Mauricio

7h03 - Vela (kite) - Bruno Lobo

7h05 - Vela (NACRA17) - João Siemsen e Marina Arndt

7h15 - Vela (470) - Isabela Swan e Henrique Haddad

7h30 - Skate Park - Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella

8h - Vôlei - Brasil x República Dominicana

12h30 - Skate Park - Final

13h - Vôlei de praia - Evandro e Arthur x Ahman e Hellvig

16h - Futebol - Brasil x Espanha

16h30 - Basquete - Brasil x Estados Unidos

16h30 - Handebol - Brasil x Noruega





