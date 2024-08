A- A+

ESTADOS UNIDOS Conheça estádio "inovador" que será sede do basquete nas Olimpíadas de Los Angeles Arena terá sistema de reconhecimento facial na entrada, assentos inteligentes com conexão USB, e uma tela gigante de 360 graus em 4K e 4 mil m²

Construída sob um custo de US$ 2 bilhões, ou, na cotação atual, cerca de R$ 11 bilhões. Com capacidade para 18 mil espectadores e três vezes mais banheiros do que em um estádio normal da NBA, o Intuit Dome, a nova casa do Clippers, em Los Angeles, nos Estados Unidos, promete inovar como uma das principais sedes dos próximos Jogos Olímpicos, em 2028.



Novidades, como um sistema de reconhecimento facial na entrada, assentos inteligentes com conexão USB, e uma tela gigante de 360 graus em 4K e 4 mil metros quadrados, são algumas das instalações tecnológicas da nova arena.

A construção do Intuit Dome, no sul da Califórnia, começou oficialmente em setembro de 2021. Há poucos dias, foi inaugurado com um show do cantor Bruno Mars, mas nem tudo ocorreu como esperado: milhares de pessoas tiveram de esperar fora do estádio, aparentemente devido a um problema no sistema de reconhecimento facial, que atrasou o processo de entrada.







Dono da casa, o Los Angeles Clippers fará sua estreia no estádio contra o Phoenix Suns, no dia 23 de outubro, pela temporada regular da NBA.

A arena conta com três vezes mais banheiros que a média dos estádios atuais. A decisão foi de Steve Ballmer, atual dono do time, que deseja que os torcedores deixem seus assentos o menor tempo possível. “Fiquei verdadeiramente obcecado por banheiros.



Temos 1.160, o triplo da média da NBA! Não queremos que as pessoas façam fila. Queremos que as pessoas voltem aos seus lugares muito rapidamente”, disse Ballmer.

Quando o estádio começou a ser construído, Ballmer expressou que seu desejo era que seu time não ficasse mais “nas sombras” do Lakers, o maior time da cidade. Localizado em um terreno de cerca de 12 hectares, o pavilhão conta ainda com instalações de treinamento e preparação física, além de clínica esportiva, praça pública, palco para shos e mais quadras de basquete.



O estacionamento, por sua vez, terá capacidade para mais de 4 mil veículos. A estrutura diferenciada fará do local sede do basquete durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Ballmer, ex-assistente de Bill Gates, aos 68 anos, está entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma riqueza estimada em US$ 124,5 bilhões — cerca de R$ 680 bilhões — segundo a Forbes. O milionário foi CEO da Microsoft por 14 anos, e chegou aos Clippers em 2014, após adquirir a franquia pelo mesmo valor pago pela construção do novo estádio.

