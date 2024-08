Olimpíadas 2024: relembre as modalidades que estrearam em Paris e outras curiosidades

A- A+

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 aconteceram entre 26 de julho até 11 de agosto. A competição sempre envolve fortes emoções e os diversos esportes olímpicos atraem fãs e torcedores para plataformas como a Bet365 e para a frente da tv a cada edição.

A cerimônia de abertura aconteceu no Rio Sena, e contou com milhões de espectadores. As delegações desfilaram por seis quilômetros, passando por diversos marcos icônicos da cidade, como Torre Eiffel e Notre-Dame.

Paris 2024 contou com novas competições

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 tiveram 48 modalidades e 32 esportes. Entre eles, duas modalidades estrearam no evento, o breaking e o caiaque cross. No caso da primeira, é uma competição que faz parte da cultura do hip hop, uma dança urbana.

Na disputa, dois breakers compartilham o mesmo palco, cada um acompanhando de perto os movimentos dos adversários. Os jurados observam e analisam tudo, dando a nota após os três rounds. Foram 32 competições, 16 B-Boys e 16 B-Girls.

No masculino, o canadense Phil Wizard conquistou a medalha de ouro, o francês Dany Dann levou a prata e o bronze ficou com B-boy Victor, dos Estados Unidos. Já no feminino, a japonesa Ami Yuasa ganhou o ouro em disputa com Nicka, da Lituânia, que conquistou a prata. O bronze ficou com a chinesa 671.

Já o caiaque cross, modalidade da canoagem slalom, é uma competição disputada por dois ou quatro barcos disputando simultaneamente, passando por um circuito já definido. Disputado no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, o curso teve água limpa artificial.

Na final masculina, o neozelandês Finn Butcher venceu o ouro. A prata ficou com o britânico Joseph Clarke e o bronze com o alemão Noah Hegge. Entre as mulheres, o pódio foi da australiana Noemie Fox (ouro), da francesa Angele Hug (prata) e da britânica Kimberley Woods (bronze).

8 curiosidades sobre Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 geraram grandes expectativas e tiveram muitas curiosidades. Confira as principais:

100 anos de Paris 1924

Completou-se exatamente 100 anos dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, portanto, foi um marco histórico. Está foi a terceira edição na cidade, que também recebeu o evento em 1900.

Vila Olímpica com creche

Pela primeira vez a Vila Olímpica teve uma creche para os filhos dos atletas. No Family Space, os atletas puderam realizar atividades e passar um tempo com seus filhos.

Torre Eiffel nas medalhas

Cada medalha pesava 18 gramas e foi fabricada com ferro retirado da Torre Eiffel durante reformas anteriores. Esses fragmentos foram guardados em um depósito secreto por vários anos.

Maratona para amadores

Pela primeira vez na história, competidores amadores puderam participar das Olimpíadas. Paris 2024 contou com uma maratona aberta, inclusive, com participação de brasileiros.

Surfe fora de Paris

A modalidade não foi disputada em Paris, mas sim na maior ilha da Polinésia Francesa, Taiti, há aproximadamente 15.000 quilômetros de distância da cidade.

Mascote com símbolo histórico

Foram duas Phryges, que levavam as cores da França e receberam 75% de aprovação dos franceses. Trata-se de um chapéu que se tornou um marco por ser utilizado por pessoas escravizadas após a libertação.

Mulheres à frente

Pela primeira vez na história, a delegação brasileira foi composta em sua maioria por mulheres: 277 atletas femininas representaram o país na edição.





Veja também

Sport De saída: Sport anuncia rescisão em comum acordo com goleiro Renan