Conheça Juliana Petruschky, brasileira que venceu campeonato mundial de Kart, em São Paulo

A brasileira Juliana Petruschky, de Santa Catarina, venceu a categoria feminina do Campeonato Mundial de Kart (Kart World Championship), que aconteceu no Kartódromo Granja Viana, na cidade de Cotia, São Paulo, no final de julho. Em terceiro lugar, ficou a também brasileira Viviane Gola.

A edição de 2024 da competição, que teve início em 2005 nos Estados Unidos, reuniu os 300 melhores pilotos do mundo, de 17 países, no Brasil, que já tinha recebido a disputa, há 10 anos.

Juliana, que é natural de Blumenau, venceu no último dia 27. Em entrevista ao Programa Ver Mais Blumenau, ela explicou que a competição envolve 12 corridas classificatórias até a final, que conta com 32 pilotos.





Ela, que disputa categorias mistas, disse que o esporte ainda é formado majoritariamente por homens. Aqui em Santa Catarina todo campeonato que eu participo dificilmente tem mulheres correndo, então corro principalmente com homens disse.

A história de Juliana no kart começou cedo, aos cinco anos, influenciada pelo pai, que também corria e estimulou ela e suas duas irmãs a ingressarem no esporte. Começou como uma brincadeira, mas acabei gostando muito e estou aí até hoje contou.

A catarinense coleciona diversos títulos além do mundial: quatro vezes campeã de Santa Catarina; campeã sul-brasileira; bicampeã da seletiva Brasil e, agora, do mundo.

Ela disse que viaja para treinar cerca de uma vez por semana no kartódromo do Beto Carrero, onde faz de duas a quatro baterias de 20 a 30 minutos cada. Além disso, participa de campeonatos mensais, o que a ajuda na preparação.

Ela contou que, no ano passado, ficou em oitavo lugar na disputa mundial, que aconteceu na Bélgica e teve uma holandesa como campeã. Foi o primeiro que a catarinense disputou.

Agora, seu foco está no campeonato brasileiro, que vai acontecer no início de outubro também em São Paulo.

