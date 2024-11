'Fui contra a renovação de Mbappé', revela Leonardo, ex-diretor esportivo do PSG

A- A+

O francês Kylian Mbappé acertou sua chega ao Real Madrid em 2024. Antes de sua saída do Paris Saint Germain, o diretor esportivo até 2022, Leonardo, revelou que chegou a oferecer 200 milhões de euros para que o atacante permanecesse no clube. O brasileiro ainda contou, em entrevista ao jornal francês Le Figaro, que não esperava que o jogador ficasse em Paris no final.

"Fui contra a renovação de Mbappé, principalmente ao nível que foi feito. Acho até que ele deveria ser vendido no final da temporada 2020-2021, quando o PSG recebeu uma oferta do Real Madrid e só tinha mais um ano de contrato. Como é possível administrar essa situação? Perder um jogador é chato, mas o clube não vai morrer por causa disso. Que grande instituição ruiu ao perder um jogador? Nenhuma. Pode levar tempo, mas você sempre se recupera. Eu fui um jogador, mas um jogador de futebol nunca pode ser mais importante que um clube", falou.

Após a renovação de Kylian Mbappé com o PSG em 2022, ficou decretada a saída de Leonardo. Segundo informações da imprensa francesa, o adeus do brasileiro seria uma das exigências do atacante francês na extensão do contrato. No entanto, Leonardo nega a versão.

Leonardo ainda relembrou sobre sua chegada ao clube de Paris em 2011, quando a equipe foi comprada pelo emir do Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.

"Lembro-me de todos os momentos. Quando o clube chegou para me procurar, eu era técnico da Inter de Milão, tinha que construir o futuro e me ligaram para dizer que comprariam o clube parisiense", disse o ex-diretor do clube parisiense.

