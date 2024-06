A- A+

Copa América 2024 Em estreia da Argentina na Copa América, goleiro da seleção reclama do gramado: "Um desastre" Emiliano Martínez afirmou que descaso pode deixar competição 'sempre em um nível um pouco inferior à Eurocopa'

“Chegar aqui, contra um Canadá forte, que tem bons atacantes, bons jogadores, em um campo que é um desastre, complicou um pouco as coisas para nós.” Esse foi o desabafo do goleiro argentino Emiliano Martínez nesta quinta-feira, após a vitória da sua seleção por 2 a 0, na partida de abertura da Copa América dos Estados Unidos.

'Dibu' Martínez criticou o estado do campo de jogo no Mercedez Benz Stadium, em Atlanta. Ele disse que a bola estava "pulando" e afirmou: "Temos que melhorar nesse aspecto. Caso contrário, a Copa América estará sempre em um nível um pouco inferior à Eurocopa". O goleiro albiceleste garantiu que, com outras condições de campo, poderiam ter sido marcados “muitos mais gols”.





A grama sintética que costuma ser usada no estádio foi substituída há poucos dias pela grama orgânica, a pedido da Conmebol. Por sua vez, o atacante Julián Alvarez, do Manchester City, autor do primeiro gol, disse que era “importante vencer porque era o primeiro jogo”.

“Acho que fizemos um bom jogo [...] fora de campo, o [gramado] que dificultou um pouco o nosso jogo. Não estava nas melhores condições”, disse Alvarez, embora tenha dito que a vitória foi “uma alegria para o grupo”. “Agora vamos comemorar, cantar e pensar no que vem por aí”, finalizou.

A seleção argentina viaja nesta sexta-feira para East Rutherford, em Nova Jersey, onde disputa a segunda partida do Grupo A, na próxima terça-feira, contra o Chile.

