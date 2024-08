A- A+

Corinthians Corinthians: presidente do Conselho encaminha pedido de impeachment de Augusto Melo Na última segunda-feira (26), um grupo formado por 90 conselheiros, denominado "Movimento Reconstrução SCCP", protocolou um documento pedindo a abertura do processo de impeachment

Quatro dias após os conselheiros do Corinthians entrarem com um pedido de impeachment do atual presidente Augusto Melo, O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, encaminhou o caso para a Comissão de Ética do clube, na última sexta-feira (30).

Tuma não abriu um novo processo, mas incluiu o pedido em uma investigação já existente, colocando o requerimento junto com as análises sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet. Isso significa que os processos devem ser analisados de forma conjunta.

De acordo com a nota de Tuma. "Não há necessidade de dúplice tramitação se a apuração dos fatos já em andamento na Comissão de Ética, é a mesma em um e noutro procedimento".

A Comissão tem cinco dias para analisar o caso e informar Augusto Melo que ele está sendo processado. Tendo recebido o aviso, o presidente tem 10 dias para apresentar sua defesa. A partir daí o caso retorna para a Comissão de Ética que tem mais dez dias para enviar um parecer a Romeu Tuma Júnior.

Entenda o caso

"O Corinthians não suporta mais todo esse desmando, toda essa confusão e falta de gestão. É preciso organizá-lo o quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para que nosso time dê a resposta no campo e saia dessa situação no Campeonato Brasileiro que aflige a todos nós", disse Mário Gobbi, ex-presidente e um dos líderes do movimento.

O requerimento tem 19 páginas. O principal tema é sobre as possíveis irregularidades no contrato com a VaideBet, patrocinadora que rompeu o contrato com o clube em junho. Os conselheiros citam também a rescisão do vínculo com a Pixbet, que também patrocinou o clube em um passado recente. O documento exige o afastamento de Augusto Melo e seus diretores.

Próximos passos

A Comissão de Ética e Disciplina tem cinco dias para informar Augusto Melo sobre o processo de destituição. O presidente terá dez dias para apresentar sua defesa.

Após a apresentação da defesa por parte de Augusto Melo é realizada uma reunião extraordinária pelo Conselho Deliberativo, que poderá abrir votação para decidir pela destituição do presidente. Se aprovada, uma assembleia geral entre associados será convocada para votar no impeachment do presidente.

"Para afastar um dirigente eleito, você tem que aprovar um procedimento de impeachment. Esse processo precisa ser votado no Conselho, e aí, antes de ele ser julgado pela Assembleia Geral, fica afastado. Enquanto isso não acontecer, ninguém fica afastado", disse Romeu Tuma Júnior no início do mês.

