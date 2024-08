A- A+

PREMIER LEAGUE Arsenal tem um expulso, cede empate ao Brighton com gol de brasileiro e perde os 100% no Inglês Com o primeiro tropeço na competição, o Arsenal perde a chance de se isolar na liderança e fica com sete pontos

O Arsenal perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste sábado (31) ao ceder o empate ao Brighton por 1 a 1, no Emirates Stadium, pela terceira rodada. O time londrino teve Rice expulso no início do segundo tempo e acabou sofrendo o gol de empate logo depois, marcado pelo brasileiro João Pedro, ex-atacante do Fluminense.

Com o primeiro tropeço na competição, o Arsenal perde a chance de se isolar na liderança e fica com sete pontos, mesma pontuação do Brighton, que leva vantagem no gols pró: 6 a 5. Ambos, no entanto, continuam invictos.

Destaque também para o brasileiro João Pedro, que marcou o seu segundo gol na atual edição do Campeonato Inglês. O primeiro foi na segunda rodada, na vitória sobre o Manchester United por 2 a 1. O ex-atacante do Fluminense começa a ganhar força dentro do elenco e atrair olhares de grandes clubes.

O jogo foi dividido em tempos distintos. Apoiado por seus torcedores, o Arsenal foi superior durante toda a primeira etapa e chegou a abrir o marcador com Havertz, aos 38 minutos. Saka ganhou disputa pela direita e tocou para o atacante, que encobriu o goleiro Verbruggen e fez um bonito gol no Emirates Stadium.

Havertz foi o jogador mais perigoso de todo o primeiro tempo, mas o Arsenal ainda criou boas oportunidades com Ben White, Saka e Ödegaard. Já o Brighton não conseguiu levar perigo ao gol de David Raya. O time visitante até rondou a área rival, mas pecou no chamado "último passe".

No segundo tempo, uma expulsão acabou mudando o roteiro da partida. Rice recebeu o segundo amarelo logo de cara e deixou o Arsenal com um jogador a menos. O castigo veio logo na sequência Aos 12, Minteh arriscou com muita força, Raya espalmou e João Pedro pegou o rebote para deixar tudo igual.

O Brighton cresceu na partida, envolveu o Arsenal e criou várias oportunidades, mas o goleiro Raya foi essencial para que a igualdade fosse mantida. O time da casa ainda tentou chegar ao ataque na base da velocidade, mas também não conseguiu voltar à frente no marcador.

O Arsenal volta a campo no dia 15 de setembro, domingo, para enfrentar o Tottenham, no Hotspur Stadium. No dia anterior, às 11h, o Brighton recebe o Ipswich, às 11h, no Falmer Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Veja também

atletismo Jogos Paralímpicos: pernambucana Fernanda Yara fica com ouro nos 400m T47; Maria Clara leva bronze