Corinthians volta a vencer Fortaleza e vai à semifinal da Copa Sul-Americana

Se no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians agoniza na luta contra o rebaixamento, nas copas os alvinegros estão com motivos para celebrar. Semifinalista da Copa do Brasil, o Timão carimbou também, nesta quarta-feira (24), seu passaporte para as semis da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Fortaleza por 2x0, no Castelão, o time dirigido por Ramón Díaz voltou a passar pelo Leão, por 3x0, na Neo Química Arena.

Na próxima fase, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing/ARG. Na Ligga Arena, em Curitiba, o Furacão venceu por 1x0. Nesta quinta-feira (26), os times voltam a se encontrar, desta vez, no Presidente Perón, em Buenos Aires.

A partida

Com a vantagem no agregado, o Corinthians teve um primeiro tempo sem perrengues diante de seu torcedor. Pelo contrário, bem postado defensivamente, a equipe paulista pouco sofreu perante um Fortaleza nervoso em campo. Com paciência para trocar passes, o Alvinegro ainda foi o responsável pela melhor chance da partida.

Aos 11 minutos, Coronado aproveitou falha da zaga tricolor e chutou livre, da entrada da área, obrigando João Ricardo a fazer grande defesa.

Em rara chegada, o time dirigido por Vojvoda só assustou em finalização de Zé Welison. Ao receber pela esquerda, o cabeça de área fintou André Ramalho e chutou para intervenção de Hugo Souza.

Corinthians carimba vaga

Com a necessidade de fazer pelo menos dois gols para levar a definição da vaga para os pênaltis, o Fortaleza voltou com uma postura mais ofensiva na etapa complementar e parecia viver o melhor momento na somatória dos dois confrontos. Porém, tal exposição acabou castigando os cearenses.

Ainda aos nove, Martínez roubou a bola, recebeu de volta de Coronado e acionou Yuri Alberto. Atento, o camisa 9 girou sobre a marcação e viu Romero livre. O paraguaio cortou Felipe Jonatan e bateu, de esquerda, no canto de João Ricardo, abrindo o placar.

Sem dar tempo para qualquer tipo de reação dos visitantes, o Corinthians chegou ao segundo gol, em nova boa jogada de seu centroavante.

Após receber em profundidade, Yuri Alberto cruzou na medida para Romero. De primeira, o camisa 11 parou em defesa de João Ricardo, mas no rebote Coronado apareceu para empurrar a bola para o fundo do gol.

No fim, com o Fortaleza já entregue no duelo, coube a Memphis Depay ter sua primeira participação em gol com o manto alvinegro. Em jogada feita por trio que saiu do banco de reservas, Garro deu belo lançamento para o holandês, que enganou Tinga e cruzou para Pedro Henrique dar números finais ao embate.

