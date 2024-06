Corredor Recife de Esportes e Lazer terá percurso reduzido neste sábado (15); veja itinerário

A- A+

O Corredor Recife de Esportes e Lazer terá seu percurso reduzido neste sábado (15), funcionando das 4h às 7h30.

Habitualmente finalizado no empresarial JCPM, o trajeto será encerrado no Cabanga devido à gravação de um longa-metragem no Recife. Na próxima semana, o itinerário regular será retomado.

Roteiro do Corredor Recife de Esportes e Lazer

O Corredor Recife de Esporte e Lazer conecta as zonas Norte e Sul, passando pelo centro histórico da cidade. O roteiro parte do Parque da Jaqueira, seguindo pela Avenida Rui Barbosa, ruas Amélia, da Hora e Buenos Aires.

O trecho atravessa a Avenida Agamenon Magalhães e prossegue até a Rua dos Palmares, emendando com a Avenida Mário Melo.

Já chegando no centro, o trajeto perpassa pela Rua da Aurora, pela ponte Princesa Isabel, Avenida Rio Branco, Praça do Marco Zero e caminha para o Cais da Alfândega.

Já seguindo para a Zona Sul, o trajeto avança pela Ponte Maurício de Nassau e acessa um trecho da Avenida Sul, onde os corredores e atletas seguem pelo Cais de Santa Rita.

De lá, o roteiro segue pelo Viaduto Cinco Pontas, Cais José Estelita, e, excepcionalmente neste sábado (15), encerra no Cabanga.

