Centenário da Avenida Boa Viagem será celebrado com corrida de rua, em outubro

No próximo dia 27 de outubro, o Parque Dona Lindu será o ponto de largada da Corrida do Centenário da Avenida Boa Viagem, que celebra os 100 anos da avenida localizada na Zona Sul do Recife. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site Brasil Ticket.

O evento vai ter início às 6h da manhã e terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km, com categorias para corredores gerais masculinos e femininos em cada distância.

O percurso será aferido pela Federação Pernambucana de Atletismo e seguirá as normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

A corrida terá uma duração total de 120 minutos. Ao término do tempo, a organização informa que dará início à retirada da estrutura e não se responsabilizará pelos participantes ainda em pista.

Os atletas, profissionais e amadores, a partir de 16 anos, poderão se inscrever para o evento. Cada participante receberá um kit básico contendo número de peito, alfinetes de segurança, chip, sacola, camisa e medalha pós-prova.

A entrega dos kits ocorrerá dois dias antes da corrida, em local e horário que serão divulgados no site de inscrições.

A Avenida Boa Viagem, inaugurada parcialmente em 20 de outubro de 1924 pelo então governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, transformou-se em um dos principais cartões postais da cidade.

A obra, concluída em 1926, foi fundamental para o desenvolvimento do bairro de Boa Viagem e continua a ser um símbolo importante para a região.

