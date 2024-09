Corrida: veja dicas para iniciar uma das opções de atividade física mais buscadas

A- A+

Praticar atividade física é fundamental para a saúde. Nos últimos anos, a corrida virou uma das opções mais buscadas pelos interessados em começar a se exercitar.

No entanto, apesar do ato de correr ser um gesto natural, é necessário tomar certos cuidados antes de iniciar. A Folha de Pernambuco ouviu especialistas e traz o passo a passo para os iniciantes.

Cuidados

Por se tratar de um exercício físico de alta intensidade, os interessados em praticar corrida devem tomar algumas precauções.

De acordo com o cardiologista Marcelo Magalhães, do Hospital Jayme da Fonte, é fundamental uma consulta com um profissional da área.

"É aconselhável para todas as pessoas que desejam iniciar a prática de corrida, realizar antes uma avaliação com o cardiologista, além da realização de alguns exames como ecocardiograma e teste ergométrico", ressaltou o médico.

Essa atenção com os exames deve ser ainda maior se a pessoa viver um estilo de vida sedentário. Nesse caso, é necessária uma avaliação cardiológica completa, assim como para os idosos.

Após a recomendação da realização dos exames, o cardiologista elencou uma série de benefícios que a corrida pode trazer para todas as pessoas.

"Redução do estresse e sintomas de ansiedade e depressão, melhora da qualidade do sono e aprendizagem, além de ajudar no controle da pressão arterial, diabetes e diminuição de mortalidade em doenças do coração".

Ainda segundo o médico, o ideal é que a atividade física seja realizada três vezes na semana, pelo menos, com um mínimo de 75 minutos distribuídos ao longo dos dias.

Como começar

Paula Pinheiro, idealizadora do Recife Runners. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Paula Pinheiro é profissional de educação física e idealizadora da assessoria esportiva Recife Runners. Com mais de 600 alunos do Recife e Região Metropolitana, além de outros locais através de acompanhamento online, ela se encontrou na corrida há mais de dez anos.

De acordo com a profissional, o primeiro passo sempre é entender o histórico da pessoa que está buscando iniciar na corrida. Outro ponto importante a ser observado é saber o tempo de treino que a pessoa pode ter por dia.

"Se for uma hora por dia e três vezes por semana, nós precisamos nos adaptar a essa rotina para que a pessoa tenha os benefícios de fazer atividade física e que se encaixe na sua vida", disse Paula.

No momento inicial da corrida, não é necessário se preocupar muito com todos os acessórios. O fundamental é um tênis adequado para a atividade, sem necessariamente ser o mais moderno ou mais caro. Além de roupas leves e itens de proteção ao sol em caso de treino pela manhã.

A profissional de educação física também recomenda a utilização de relógio para registrar os treinamentos e ter parâmetros da evolução. "Quando você começar a evoluir no esporte, pode melhorar a questão dos acessórios. Mas para iniciar não precisa investir muito não. O básico funciona”, destacou Paula.

Evite erros

Em muitos casos, a pessoa tem a vontade de iniciar a prática de exercício físico, mas não consegue ter constância no ato.

Isso também é frequente com quem começa a corrida de rua. Com a experiência de mais de dez anos com alunos iniciantes, Paula destacou três erros principais que acabam afastando as pessoas em pouco tempo. A falha mais comum, segundo ela, é querer a todo treino ter uma evolução.

“Esse é um erro básico porque você começa a aumentar sua carga de treino rapidamente e isso, normalmente, leva a lesões por ser um esporte de impacto. Então a pessoa que estava tão motivada e gostando de realizar atividade física precisa parar por uma dor ou lesão acometida por excesso na carga de treinamento”.

Também é necessário valorizar o descanso. Até é possível treinar cinco vezes na semana, mas nunca todos os dias. Em tempos de muita utilização das redes sociais, outro erro comum é a comparação com outros atletas amadores.

A interação na internet deve ser usada como motivação apenas. “Precisamos fazer as comparações com os nossos próprios resultados. Esse é um erro que desestimula as pessoas a continuar no esporte”, afirmou Paula.

Inspiração

O representante comercial Adenilson Muniz, de 58 anos, já tinha o hábito de correr esporadicamente. Ele começou a se dedicar mais ao esporte quando entrou para o grupo da Recife Runners, há cerca de um ano e meio.

Como não tinha uma rotina definida antes de iniciar a assessoria esportiva, Adenilson destaca que era algo voltado mais para os finais de semana. "Antes não tinha pique para chegar do trabalho e vir correr".

Adenilson Muniz, corredor. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Desde que começou a focar na corrida, o representante comercial observou uma melhora nítida na qualidade de vida.

“Você começa a se sentir mais alegre para tudo. Até na rotina do dia a dia e fica mais disposto. Até bate um cansaço depois de um treino, mas você fica melhor depois”, explicou.

Efeito psicológico

A enfermeira Ana Carolina Gomes também já praticava atividade física regularmente, principalmente musculação, mas a partir da pandemia começou a focar na corrida. Com uma meia-maratona percorrida neste ano, Ana tem sua vida voltada para o esporte atualmente.

Ana Carolina Gomes destaca melhora na questão psicológica com as corrida. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

"Costumo dizer que quando a pessoa começa a correr, se apaixona porque é viciante. Eu organizo minha vida pensando nas corridas e nos treinos, e me dedico para isso”.

Segundo a enfermeira, há um impacto positivo na mente após dar mais ênfase à corrida.

"Você percebe que tudo é possível. Tudo é o controle psicológico e nós aprendemos muito no esporte. Eu nunca pensei em correr 21km, mas hoje faço esse percurso. Então é um mundo que eu quero continuar e gosto de incentivar outras pessoas".



Cronograma de corridas no Recife em Setembro:

15/09, 6h - Circuito das Estações (Etapa Primavera)

Local: Museu Militar Forte do Brum

15/09, 6h30 - II Corrida Solidária

Local: Igreja Batista em Mangabeira

15/09, 7h30 - Corrida Pro Animal

Local: Praça Rio Branco, Marco Zero

21/09, 18h - Meia Maratona Eu Amo Recife

Local: Bairro do Recife Antigo

22/09, 6h - 3ª Corrida e Caminhada da Linha do Tiro

Local: Campo do Café, Linha do Tiro

22/09, 6h30 - 1ª Corrida e Caminhada Recife do Bem

Local: Praia do Pina

29/09, 5h - XIII Maratona Internacional Maurício de Nassau

Local: Museu Militar Forte do Brum

Fonte: perunning.com.br

