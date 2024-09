A- A+

Mobilidade Parada da Diversidade de Pernambuco: ônibus terão desvios de itinerário no domingo (15) Nove linhas terão alterações; oito paradas de ônibus deixarão de ser atendidas

O Grande Recife informou nesta sexta-feira (13) que algumas linhas de ônibus terão desvios de itinerário e que algumas paradas não serão atendidas neste domingo (15), em razão da realização da 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco.

Com a interdição para o tráfego de veículos na Avenida Boa Viagem, realizada pela CTTU, o Consórcio informou que das 8h às 20h, nove linhas de ônibus terão alteração de itinerário. Confira as mudanças:

Itinerário Normal: ... Av. Boa Viagem, Av. Barão de Souza Leão, Av. Conselheiro Aguiar...

Alteração de Itinerário: ... Av. Boa Viagem, Av. Armindo Moura, Rua Cosmorama (Arthur Bruno Shwambach), Av. Marechal Juarez Távora, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar...

Linhas que serão afetadas:



011 – Piedade/Derby

030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada

044 - Massangana (Boa Vista)

061 – Piedade

062 - Jardim Piedade

069 - Conjunto Catamarã

070 - Candeias/Shopping Riomar

071 – Candeias

910 – Piedade/Ti Rio Doce

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Boa Viagem: 010088, 010089, 010090, 010091, 010092, 010093 e 01004

Av. Barão de Souza Leão (Praça de Boa Viagem): 010095

Opções para os passageiros:

Av. Armindo Moura: 010255, lado oposto à Rua General Charles de Gaule, antes do cruzamento com a Av. Visconde de Jequitinhonha

Av. Conselheiro Aguiar: 010096, na Pracinha de Boa Viagem (este PED, enquanto durar a interdição / desvio, deixará de ser seletivo).

Em caso de dúvidas, sugestões ou registro de reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

